Rosario Central vs. UCV: día, horario, TV y cómo ver online el partido de la Copa Libertadores 2026

Con el anhelo de sellar su clasificación a octavos de final, Rosario Central recibirá a Universidad Central de Venezuela el próximo martes a las 19 en el estadio Gigante de Arroyito por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el brasileño Flávio Rodrigues de Souza, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.17 contra 18.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 7.40.

El Canalla, que este sábado perdió con River Plate 1 a 0 en el estadio Monumental y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Apertura 2026, lidera la tabla de posiciones invicto con 10 puntos gracias a tres victorias y un empate y necesita no perder para asegurarse su lugar en la próxima etapa. No obstante, si gana quedará muy cerca del primer lugar porque su escolta es Independiente del Valle de Ecuador con siete tantos -recibe el mismo martes, pero a las 23 (hora argentina), a Libertad de Paraguay-.

Un dato no menor es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismo conjuntos involucrados.

El combinado venezolano, por su parte, marcha tercero con seis unidades producto de dos triunfos y dos caídas y necesita ganar para llegar a la última jornada con opciones de avanzar a los octavos de final sin depender de otros resultados. Lo positivo para el elenco de Daniel Sasso es que en caso de no ingresar a los cruces de eliminación directa y termine tercero, es muy probable que decante en los playoffs de la Copa Sudamericana. En su plantel tiene dos argentinos: el arquero Lautaro Morales y el volante Francisco Solé.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en la cuarta fecha en Venezuela y ganó Rosario Central 3 a 0 con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María y Enzo Copetti.