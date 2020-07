El exjuez afirmó que la concentración de poder en tres personas, que constituyen mayoría en la Corte Suprema de Justicia, le parece "un peligro" Crédito: Archivo

17 de julio de 2020 • 17:49

La reforma judicial es una de las grandes promesas del presidente Alberto Fernández, que busca avanzar en medio de la crisis por coronavirus. Una de las novedades en relación con ello, es la intención del gobierno de crear un Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional integrado por juristas reconocidos, que evalúe el funcionamiento y la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni se sumó a las opiniones y manifestó hoy que la Argentina necesita un Máximo Tribunal de 15 jueces, dividido en cinco salas especializadas. Además, se refirió a la causa que investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo y a la situación regional postpandemia.

"Necesitaríamos tener una Corte de 15 jueces, dividida en cinco salas especializadas, que se ocupen de resolver los casos de recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia", manifestó el exjuez, quien sostuvo que eso es "lo que ocupa hoy prácticamente toda la actividad de la Corte". Además, justificó su propuesta en que "cualquier persona, por preparada que sea, por formada que sea, por jurista que sea, no puede conocer todo el derecho". Por otra parte, señaló que en las causas de inconstitucionalidad de leyes, deberían votar los quince supuestos miembros.

"Eso resuelve varios problemas. En las causas por arbitrariedad de sentencias resuelven jueces que conocen de la materia, para cada materia del derecho hay gente que le dedicó toda la vida. Y, en segundo término, para las cuestiones de constitucionalidad, votan los 15", explicó en declaraciones a radio El Destape. Incluso, el exmagistrado se refirió a la conformación actual: "Tener una concentración de poder en tres personas, me parece un peligro siempre. Digo tres, porque son cinco, pero tres hacen mayoría siempre".

Zaffaroni consideró "un término razonable" que el consejo de juristas trabaje por 60 días, ya que "se puede proyectar algo interesante", y dijo que espera que funcione. "Normalmente esto lo hace un equipo, que puede formalizarse y no formalizarse. En este caso, se eligió el camino de formalizarlo, me parece bien", opinó. El exjuez sostuvo que el nivel jurídico de la Argentina es bueno y que cree que se puede encontrar "gente capacitada e idónea" para integrar ese cuerpo asesor, que se inspiró en el Consejo de Consolidación de la Democracia creado en 1985 por el expresidente Raúl Alfonsín.

Denuncia de espionaje

Consultado por la investigación que trata de establecer si durante la gestión de Mauricio Macri se desarrollaron actividades de inteligencia ilegales, Zaffaroni manifestó: "No me sorprende. Lo sabíamos de alguna manera, lo intuíamos, sabíamos que se estaban haciendo cosas de esa naturaleza. No conocíamos los detalles, por supuesto. Ahora van saliendo estas cosas a la luz".

El exmagistrado dudó en cuanto a la posibilidad de llegar "a las esferas más altas", pero consideró interesante oír las declaraciones de los agentes de baja jerarquía. "Nadie puede creer que en una organización vertical, los de baja jerarquía operen por su cuenta", comentó.

Sin embargo, el juez jubilado dijo que esa causa no constituye el único problema para la actual oposición. "Han desaparecido miles de millones de dólares, que se los han llevado y eso deja una huella. Cuando va saliendo dinero para el refugios fiscales, va quedando el tránsito, se va marcando, no es que alguien se llevó un alcancía. Creo que hay temor a eso, fundamentalmente", indicó.

Su opinión sobre la pandemia de coronavirus

El exjuez de la Corte Suprema también tuvo tiempo para hacer una evaluación sobre la gestión del Frente de Todos. "A veces me da la impresión de que hay un poco de inmovilismo, pero otras veces pienso que movimientos bruscos son muy peligrosos en un contexto como este", manifestó Zaffaroni y agregó: "Hay una cantidad de cosas que nosotros sabemos que habría que hacer en la Argentina, pero en estas condiciones abrir más frentes, con el odio que hay, con el temor que tienen sectores vinculados al anterior régimen, que se sienten amenazados, esto es peligroso".

Por último, el exmagistrado criticó las formas autoritarias que adoptaron algunas administraciones latinoamericanas durante la pandemia y añadió: "Me parece que de esta crisis va a salir un nuevo modelo de Estado más fraterno, mas solidario. Los latinoamericanos tenemos creatividad, creo que va a salir de América Latina. No como una marcha triunfal, tranquila y pacífica, va a haber dificultades. Pero esto va a conmover el panorama político de toda la región".