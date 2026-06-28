Exigen que Adorni renuncie también a su cargo en el directorio de YPF

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no logró aplacar la tormenta política sobre el círculo íntimo de Javier Milei. Lejos de conformarse con su eyección del Poder Ejecutivo, la oposición redobla la presión para exigir que el exfuncionario renuncie de inmediato su lugar en YPF, donde se desempeña como uno de los principales representantes del Estado nacional.

El reclamo escaló en las últimas horas al advertirse el escenario de que Adorni podría pasar a percibir las millonarias remuneraciones fijadas para el cuerpo directivo de la compañía, replicando así el antecedente de su antecesor, Guillermo Francos.

Según informó LA NACION, los honorarios de los miembros del directorio rondan los US$15.000 mensuales, según indicaron en febrero de este año fuentes de la empresa a este diario. Son montos que se encuentran en línea con los que perciben directivos y ejecutivos de empresas petroleras de tamaño y volumen de operaciones comparables, tanto en la Argentina como en la región.

Sin embargo, los documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio a la Asamblea de Accionistas muestran que para el ejercicio 2026 se propuso un monto global de hasta $14.403 millones para cubrir honorarios de directores, síndicos, comités y la remuneración del CEO. Esta suma total, al ser distribuida entre los directores y demás beneficiarios, arroja un promedio anual por director que supera los US$900.000 (equivalente a entre 80 y más de 100 millones de pesos mensuales, según la cantidad de personas que participen de la distribución.

Crece la presión de la oposición para que el ex funcionario abandone también su puesto en la petrolera estatal Marcelo Aguilar - La Nación

Se trata de un beneficio que el exvocero oficial no cobraba debido a que había renunciado a sus honorarios pero que ahora, fuera de la función pública, quedaría habilitado para percibir si decide conservar su silla en la petrolera estatal.

Cuando Adorni asumió en enero de este año aquel cargo, se estableció, además, que custodiara la llamada “acción de oro” o Clase A, con poder de veto, un rol que hasta entonces ejercía Francos, quien continúa aún como integrante del directorio. También permanece Lisandro Catalán, exministro del Interior, otro de los funcionarios desplazados que recaló en YPF. Junto a la designación de Adorni a comienzos de 2025, también tuvo lugar el desembarco del exlegislador del PRO Martín Maquieyra.

Una de las primeras en reclamar la salida de Adorni de la petrolera estatal fue la antigua aliada libertaria, la diputada Marcela Pagano. A través de su cuenta en la red social X, la periodista lanzó un duro cuestionamiento contra el exjefe de Gabinete el sábado por la noche:

“Si estás tan compungido y tan decidido a ‘proteger a tu familia’, esa carta también debería incluir tu renuncia al directorio de YPF. ¿O para cobrar esa silla tenés una vara distinta? Con vos, cuando se habla de guita, todo cambia”, escribió en X.

El posteo de Marcela Pagano en X

En sintonía, el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) tildó de “insostenible” la continuidad del exvocero y advirtió que la permanencia en la empresa de un exfuncionario investigado por la justicia penal representa “un insulto a la ciudadanía argentina”.

“Nos preocupa. Es una situación distinta a la de Francos o Catalán porque Adorni se va del gobierno por un caso de corrupción e investigado en la justicia a punto de ser imputado. Me parece que corresponde que renuncie”, afirmó en diálogo con el programa No vale arrugar, por Radio Splendid.

Y añadió: “Si no lo hace, el Gobierno estará enviando el mensaje de que reproduce lo peor de la casta, que protege a los propios y que se les dan retiros dorados en empresas donde se ganan millones de pesos por mes casi sin funciones concretas, más allá de ir una vez al mes a una reunión de directorio”.