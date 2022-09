Expertos advierten que el “reseteo” de un celular “siempre es voluntario” y que la información es de difícil recuperación

El “reseteo” a su configuración de fábrica de un celular “ siempre es voluntario, aunque se puede hacer de manera remota ”, advierten los expertos en informática sobre el aparato secuestrado por la justicia a Fernando Sabag Montiel, el ciudadano brasileño que intentó atentar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En medio de un clima de extrema cautela, lo que llevó a que muchos pidieran que se preserve su identidad, los analistas consultados por este diario coincidieron en que mucha de la información contenida en el aparato se perdió y que será difícil de recuperar.

“La información está solo en el teléfono, se borra y no se recupera. Es bastante bajo, si no improbable, que se recupere ”, afirmó en diálogo con el canal de noticias LN+ Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad sobre el estado en el que recibió el teléfono la Policía de Seguridad Aeroportuaria de manos de la Policía Federal.

Al respecto, un experto que pidió reserva de su identidad coincidió con Zurdo, pero aseguró que la posibilidad de retrotraer un celular a su configuración de fábrica pudo no haber estado programada.

“Esto siempre es voluntario. Puede pasar que el reseteo de fábrica se haya dado de manera remota, porque no lo hace el celular solo”, precisó el especialista.

Al respecto, explicó que “en algunos celulares se presenta esta opción como recuperación del dispositivo físico” cuando se lo intenta abrir o usar sin la clave correspondiente.

“Esto puede ser un error humano o un intento por forzar el dispositivo a volver a cero” , agregó el experto en relación a lo ocurrido con el aparato secuestrado por la justicia. En ese sentido, dijo que en el primer escenario, tratándose de un caso tan importante, sería un error grosero. “Es bastante extraño; en una escala de uno a diez de inutilidad (de quienes manipularon el aparato) la calificación sería bastante alta”, agregó.

Otro experto también sostuvo que la pérdida de información es importante, que apenas quedarían algunas pocas pistas sobre las que profundizar. Así, por ejemplo, sería imposible acceder al contenido de los chats en programas de comunicación como WhatsApp o Telegram.

“Qué datos se pueden obtener va a depender de cómo esté configurado el celular previamente. Asociado a una cuenta de mail puede que haya una copia en la nube, pero muchas de las conversaciones habrán desaparecido”, estimó.

Reconstrucción

En la misma línea se manifestó Zurdo. “WhatsApp no guarda backup (respaldo), por lo que se borran y no se recuperan; en Telegram hay dificultad de acceder a la información”, coincidió. Al respecto, dijo que “esto no quiere decir que no haya otras instancias, que seguramente se están recorriendo, que tienen que ver con posibilidad de vincular la utilización de algún medio alternativo”.

Además, aseguró que podrían rastrearse las antenas a las que se conectó Sabag Montiel mediante un proceso de triangulación y armar “un collage con el círculo íntimo (del detenido), los contactos de cercanía, todos los dispositivos móviles con los que mantuvo contacto, el router de la casa”.

“Pero si los contactos de cercanía también borraron su información, se complicaría la investigación”, advirtió.

Uno de los expertos que pidió reserva de su nombre consideró “raro” que pudiera ocurrir un error en la aplicación del software para romper las barreras de seguridad de un teléfono celular. Por eso, aseguró que en este punto de la investigación y ante lo ocurrido con el celular “la cadena de custodia es clave”.

“Habría que ver qué pasó antes que aparezca el cartel de reseteo a la configuración de fábrica. La policía debería tener un paso a paso de cómo se manipuló”, agregó el especialista.

Al respecto, sostuvo que la empresa proveedora de telefonía móvil “debería tener (la información) de hasta qué momento y en qué zona, por las antenas, estuvo el aparato”.

“Se va a entender mucho la ruta del celular no tanto por el celular en sí sino por dónde estuvo conectado, los servidores deberían tener esta información”, concluyó el experto