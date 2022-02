Facundo Jones Huala no se entrega y en Chile creen que ya huyó del país

SANTIAGO, Chile.– La situación de Facundo Jones Huala en Chile sigue siendo incierta. Luego que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue declarado como “prófugo” de la justicia por el gobierno de Sebastián Piñera y el juzgado de Garantía de Río Bueno decretó una orden de detención en su contra, los intentos por recapturar al activista se intensificaron por parte de la policía chilena en las últimas horas y en todas las unidades próximas a la frontera con la Argentina.

Tras la revocación de la libertad condicional que dictó la Corte Suprema esta semana y que dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que le otorgó el beneficio el pasado 22 de enero, Jones Huala no regresó a la cárcel de dicha ciudad. Eso generó una alerta inmediata en el Ministerio del Interior chileno y movilizó a las autoridades frente al caso del autodenominado lonko, condenado a 6 años de prisión por ataque incendiario a una vivienda y a 3 años y un día por tenencia ilegal de armas. El hecho ocurrió enero de 2013 al interior del fundo Pisu Pisué, en la Región de Los Ríos.

“El fallo de la Corte Suprema ratifica lo que nosotros como Ministerio del interior habíamos señalado y que apunta a que él tiene que cumplir su sentencia privado de la libertad en Chile. Esperamos encontrarlo pronto y hay una orden de detención que debería cumplirse”, dijo en conversación con LA NACION el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

“Facundo Jones Huala acudió a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco en la que, incluso, participó el embajador argentino (Rafael Bielsa), y lo hizo a través de las vías institucionales. Ahora que la resolución del Poder Judicial chileno es en su contra, asumimos que debería presentarse ante la justicia y cumplir su condena. Si no ocurre, las policías van a detenerlo y para eso están activados todos los sistemas de alerta en la zona, particularmente para que él no cruce un paso no habilitado ya que se encuentra con arraigo y no puede salir del país”, añadió Galli.

Para el gobierno chileno, en particular, la captura del referente de la RAM también tiene que ver un propósito claro: dar una señal de autoridad, en medio de un recrudecimiento del conflicto mapuche en la zona de La Araucanía, con un incremento de hechos de violencia y atentados.

“Este caso está resuelto por el Poder Judicial y está acreditada su participación en un hecho muy violento, donde se utilizaron armas de fuego para sacar a una familia con niños de una vivienda y posteriormente quemarla. Pero más allá de eso, el nombre de Facundo Jones Huala ha aparecido en más de una decena de reivindicaciones y de otros hechos violentos. Y ahí radica la importancia que él cumpla su condena privado de libertad: para dar una señal clarísima de que la violencia no es el camino para resolver cualquier conflicto u obtener cualquier demanda”, señaló a este medio la autoridad chilena.

Jones Huala, cuando estaba detenido en Esquel ABartoliche - Telam

Bajas posibilidades

Precisamente, las propias autoridades chilenas recibieron la información que luego de salir de la cárcel en enero, Jones Huala se reunió con algunas comunidades del sur del país, aunque con el correr de las semanas se le perdió definitivamente la pista.

Su teléfono celular, según medios trasandinos, dejó de emitir señal el martes de esta semana y su madre, Isabel Huala, aseguró desconocer el lugar donde se encontraba su hijo, al igual que su exabogada Karina Riquelme, quien dejó su representación por expresa solicitud del líder de la RAM luego que se revocara la libertad condicional.

Desde el propio gobierno también reconocen que apresar nuevamente a Jones Huala es una misión compleja. “Las probabilidades de recapturarlo con bajísimas”, dijeron. Pese a que los puestos fronterizos están cerrados por la pandemia, hay una serie de pasos transfronterizo por pasos no habilitados en la cordillera que se utilizan de manera regular.

Desde que al líder mapuche se le revocó la libertad condicional y el gobierno lo declaró como “prófugo”, la presión para su recaptura aumentó con el correr de los días y la presión política proveniente del oficialismo a través de los pedidos de varios diputados también se hizo latente.

Presiones

Desde la otra vereda, varios organizaciones y defensores de la causa mapuche han puesto énfasis en las dificultades judiciales, desde la perspectiva étnica, que Jones Huala ha experimentado para enfrentar el proceso.

“El lonko cuenta con todos los requisitos para optar al beneficio de la libertad condicional como cumplir un tiempo mínimo de condena. Consta además su buena conducta en los penales donde ha estado recluido. El problema se da con informes de Gendarmería que le son adversos, como aquel de la “reinserción social” que me temo carecen de la más mínima pertinencia cultural. Si los magistrados esperan que Jones Huala jure fidelidad a las leyes chilenas o argentinas pierden su tiempo y, peor aún, para nada están entendiendo de qué trata el conflicto que arrastramos”, dijo a LA NACION Pedro Cayuqueo, periodista, escritor y director del periódico mapuche Azkintuwe.

“Su caso ha estado rodeado de zonas grises debido a la gigantesca presión que existe en Chile, de parte de la derecha y gremios empresariales, para torcer el debido proceso en casos que involucran a mapuches. Prueba de ello es la activa participación del delegado presidencial en el caso de Jones Huala y las declaraciones del propio subsecretario de seguridad chileno en su contra. En Chile se habla de presos políticos mapuche precisamente por el carácter político de la persecución que afecta a muchos de ellos”, agregó Cayuqueo, quien entrevistó al líder de la RAM en 2018 en Esquel para el quincenario “The Clinic” y es autor del libro “Esa ruca llamada Chile y otras crónicas mapuches”.

-¿Su sensación es que Jones Huala ya regresó a la Argentina?

-Responderé bajo el prisma mapuche: mi sensación es que está libre en algún lugar de Wallmapu, el histórico país mapuche hoy dividido por los estados de Chile y Argentina.