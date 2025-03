Facundo Manes: “No soy el primero al que patotean, tampoco seré el último”

Luego de haber denunciado que el asesor presidencial y ladero del Presidente, Santiago Caputo, lo amenazó en los pasillos del Congreso de la Nación, el diputado nacional Facundo Manes publicó un descargo este domingo. “No soy el primero al que patotean, tampoco seré el último”, aseguró y marcó: “Esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional”.

Anoche, tras el discurso del Presidente en el marco del inicio de las sesiones ordinarias en el Parlamento, Caputo se cruzó con Manes en los pasillos legislativos. El diputado denunció ante las cámaras una amenaza por parte del asesor libertario, incluso dijo que alguien cercano a él le propinó dos piñas.

NO SOY EL PRIMERO AL QUE PATOTEAN. TAMPOCO SERÉ EL ÚLTIMO.



Ayer en el Congreso no se “sacaron”: esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que se… — Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2025

El radical de Democracia para Siempre reclamó a los parlamentarios opositores por su ausencia durante la asamblea legislativa. “Por eso había que ir ayer”, dijo y consideró: “Para poner el cuerpo y no dejar que se lleven todo puesto. Defendamos a la sociedad. La Constitución, la igualdad ante la ley, la soberanía nacional y el Estado de Derecho nos costaron demasiado a todos como para entregarlas frente a un grupito de fanáticos”.

Manes convocó a frenar “antes de que sea tarde la pulsión antirrepublicana de Milei y [Santiago] Caputo”. “Que toda esta ridiculez de Milei emperador quede para los memes y no se convierta en una realidad”, dijo, en alusión a una cuenta de X atribuida al asesor del Presidente, que nunca asumió un cargo público (trabajó como tercerizado) desde que comenzó la gestión del libertario.

El neurólogo también extendió un reclamo para que la Cámara alta revea “con carácter urgente” las designaciones por decreto de García Mansilla y Lijo. “El debate de fondo de este país es cómo salir de la pobreza y la inseguridad. De cara a los trabajadores y los empresarios. Sin discusión ‘estadística. Cómo reconstruir una economía productiva y como insertar la Argentina en este nuevo mundo”, cerró.

El violento episodio

Manes se cruzó con Caputo en los pasillos del Congreso y denunció que el asesor presidencial lo amenazó y que un colaborador suyo lo golpeó en el pecho luego de haber finalizado el discurso de Milei en la asamblea legislativa. El hecho se desató después que Milei increpara al legislador de la UCR, en pleno discurso, por agitar una Constitución desde su banca. “Leéla Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leéla bien”, lo desafió el primer mandatario. El diputado aseguró luego que hará la denuncia pertinente.

La chicana de Javier Milei a Facundo Manes

“Vino enfurecido y me dijo: ‘Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer´. Y alguien que estaba con él me pegó dos piñas. Había una periodista de Clarín al lado mío”, relató Manes sobre la embestida de Caputo y agregó que el asesor lo amenazó con “tirarle todo el Estado encima”.

El dirigente radical dijo que el asesor más cercano a Milei ya lo había amenazado desde su palco cuando, en pleno discurso, el legislador le preguntó al Presidente, exhibiendo una Constitución en su mano, cuándo iba a referirse al escándalo cripto y la designación en comisión por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. De acuerdo a lo relatado por Manes, Caputo le hizo un gesto de que lo estaba observando y le espetó: “Ahora me vas a escuchar”.

Según pudo saber LA NACION, tras el violento momento Manes se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para darle detalles del episodio y le pidió que se revisen las cámaras de seguridad.

Minutos después, el diputado Pablo Juliano, el jefe de la bancada radical de Manes, en diálogo con este medio aseguró que tras el conflicto se presentó en la comisaría del Congreso para elevar una denuncia contra Caputo por infligir el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dicta que ningún legislador puede ser amedrentado por sus opiniones, y que se trata de un caso de amenazas agravadas. “El Presidente tiene que hacerlo desaparecer de su entorno, sino parece que la amenaza viene del propio Presidente” , consideró.

