Fue denunciado por incluir citas falsas con Inteligencia Artificial en un libro, pero está tercero en un concurso para ser camarista federal

El Consejo de la Magistratura analizará mañana la postulación del presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Miguel Licht, quien quedó tercero en el concurso para camarista contencioso administrativo federal a pesar de haber sido impugnado y denunciado por usar citas falsas con Inteligencia Artificial (IA) en un libro de su autoría.

Las impugnaciones a la candidatura de Licht, que determinaron que pasara del segundo al tercero lugar en el concurso, serán analizadas mañana por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

El posteo de Miguel Nathan Licht

Las impugnaciones se basan en que el candidato no tendría la antigüedad requerida en la docencia para que le computen puntos por esa actividad. Esas impugnaciones fueron admitidas. Y otras objeciones fueron rechazadas.

Licht asegura que tiene la antigüedad necesaria y que envió las constancias de ello, por lo que sostiene que fue relegado en el concurso injustamente.

El candidato se mostró activo en la últimas horas y llamó a algunos consejeros para contarles que tenía las constancias de sus cargos docentes, que no fueron consideradas, y buscar que lo repongan en el lugar que tenía en el concurso.

Sin embargo, en las impugnaciones no hubo cuestionamientos por las denuncias efectuadas luego de que se conoció que publicó un libro de 1000 páginas, elaborado con ayuda de herramientas de IA, que incluían citan falsas de libros jurídicos. Sucede que las impugnaciones se presentaron en el año 2021, durante el concurso, y el libro fue publicado en 2025.

Los cuestionamientos se dan en el Concurso 457, destinado a cubrir vacantes en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El informe que se tratará ahora resuelve las impugnaciones presentadas en el año 2021, cuando no existía este libro. El informe fue elaborado por la subcomisión que integra el juez y concejero Diego Barroetaveña.

En este concurso fue excluido el juez Civil y Comercial Federal Patricio Maraniello, a raíz de los procedimientos disciplinarios en contra que tiene abiertos en el propio Consejo por denuncias de abuso y maltrato laboral. Maraniello, que cobró notoriedad al conceder una medida cautelar en favor de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para prohibir la difusión de audios grabados en la Casa Rosada, estaba primero en el orden de mérito provisorio.

Luego de las impugnaciones, todos los candidatos principales deben pasar por la instancia de las entrevistas personales. Allí se le asignará un puntaje a cada uno y se elaborará el orden de mérito definitivo y las ternas que serán votadas por la Comisión de Selección.

Esas ternas serán luego sometidas a la votación del plenario del Consejo de la Magistratura y las que sean aprobadas se elevan al Poder Ejecutivo para que el Gobierno envíe un nombre de esos tres al Senado, que analiza el pliego y, si lo aprueba, el candidato se convierte en juez.

La controversia por Licht

En el caso de Licht, su puntuación en el concurso se redujo por falencias en las constancias para acreditar la antigüedad en los cargos docentes que declaró. Su nota fue impugnada por la actual jueza contencioso federal Alejandra Biotti.

El deber de los concursantes de acreditar sus antecedentes con las constancias respectivas surge del reglamento actual de concursos del Consejo. También está previsto en la propuesta de reglamento que realizaron los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, informaron en el Consejo.

Licht declaró que era profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en la Universidad de Belgrano desde hace más de diez años. Sin embargo, no acompañó constancias emitidas por esas universidades. Sus únicas constancias indican que fue designado para el ciclo lectivo 2011 en la UCA, pero no más que eso.

Además, informó que fue profesor adjunto en la UCA, pero indicó que no pudo entregar a tiempo el certificado. También, que fue profesor asistente en esa universidad, pero acompañó una constancia expedida por otra casa de altos estudios.

En los concursos para jueces no basta con declarar los antecedentes profesionales y académicos, también es necesario probarlos con los certificados correspondientes, señalaron en el Consejo.

Su puntaje se reducía tanto bajo el régimen actual como si se aplicara la propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti.

En 2018, además, Licht fue excluido de un concurso interno de la Corte Suprema, a pedido de uno de los jueces, por falsear su curriculum vitae.

Licht fue considerado por el gobierno de Javier Milei como candidato para la Corte Suprema. Cuenta con el apoyo de sectores de la comunidad judía y del embajador argentino ante Israel, Axel Wahnish, rabino y consejero del Presidente.

Licht es un asiduo tuitero y sus últimos mensajes estuvieron dirigidos a respaldar a Milei y a criticar al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien encabeza también el Consejo de la Magistratura, por sus afirmaciones con respecto a la inconstitucionalidad de la emisión monetaria.

Licht anunció en redes que presentaría un “Tratado de interpretación constitucional: aportes de la Halajá en la interpretación jurídica”, un libro jurídico en clave confesional, cuya aparición fue interpretada como un guiño hacia el presidente Javier Milei, de estrecho vínculo con el judaísmo.

De acuerdo a lo que identificaron en redes sociales distintos juristas de renombre, el extenso tratado de Licht contiene errores y la mención de libros inventados, dos de ellos atribuidos al juez de la Corte Rosenkratz.

La respuesta de Licht a Ramírez-Calvo

“Revisando el listado de citas de un libro sobre interpretación jurídica y sin profundizar demasiado, noto que está lleno de libros y artículos inventados, que no conocen ni sus autores. Esto ya supera la chantada”, marcó en las redes sociales el abogado Ricardo Ramírez-Calvo.

En un descargo que ofreció luego por la misma vía, Licht reconoció la asistencia de la Inteligencia Artificial en la elaboración de su libro. “La desprolijidad, el apuro y alguna intervención poco feliz de la IA pudieron jugarme una mala pasada”, afirmó, para agregar luego que el libro fue escrito con “honestidad intelectual”.

En ese momento, el abogado Fernando Miguez se presentó ante el Consejo de la Magistratura para denunciar al postulante y afirmar que “no es la primera vez que Licht fragua información”.

“Entre sus antecedentes −marcaba aquella la denuncia− se recuerda el haber puesto en su currículum que había salido primero en el concurso para el Tribunal Fiscal, cuando en verdad había sido otra persona (Gustavo Naveira) quien ocupó ese lugar. Para peor, lo hizo en un concurso interno de la Corte Suprema de la que entonces era secretario letrado”, sostuvo Miguez.