Grabois arremetió contra Adorni tras su presentación en Diputados: “Cadáver político”

El diputado nacional de Unión por la Patria (UXP) Juan Grabois apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de su exposición en la Cámara baja en la que hizo un balance de la gestión del Gobierno y fue cuestionado por la oposición sobre su situación judicial. El dirigente social, opinó que la presentación fue un “show”, criticó el respaldo de La Libertad Avanza al funcionario y pidió su renuncia.

“Hoy montaron un show para que Adorni se sienta jefe de Gabinete y fracasaron“, escribió en su cuenta de X. ”Ni toda la plana mayor de funcionarios ni otro costoso operativo policial taparon lo evidente: es un ladri berreta y un cadáver político que a nadie le importa ya lo que diga. Que renuncie y deje de hacernos pagar este espectáculo”, postuló Grabois el miércoles por la noche.

Sin embargo, horas antes, el referente kirchnerista ya había criticado al jefe de Gabinete mientras se desarrollada el informe de gestión en el recinto. El dirigente social respondió a una publicación en redes que hizo Adorni junto con los miembros del gabinete que lo acompañaron en el Congreso y escribió: “Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad”.

El mensaje de Grabois contra Adorni

Grabois apuntó contra el funcionario por la investigación que recae sobre él por presunto enriquecimiento ilícito. “Cuando te tiene que rodear toda la banda para esconder tus chanchullos, además de chorro sos cagón”, sostuvo.

Tras la presentación, los bloques opositores le salieron al cruce a Adorni y cuestionaron su discurso. Uno de ellos fue el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, quien señaló: “El jefe de Gabinete debería haber renunciado. Nunca antes tuvo que venir un presidente a bancar un jefe de Gabinete de denuncias de corrupción. Su figura quedó cuestionada. Hoy no tiene la confianza ni del Congreso, ni de la sociedad, ni de su gabinete. Sus ministros dicen que usted es un lastre, una mochila de plomo, un collar de sandías. Y para la sociedad su palabra vale cero”.

Asimismo, la diputada Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, marcó: “Hoy sí tiene cara de deslomado, seis horas le metió. Me asusta un poco cuánto nos puede llegar a salir. Pero hoy sí laburó”.

Adorni presentó el balance de gestión del Gobierno Santiago Filipuzzi

Luego, apuntó contra el funcionario por los polémicos viajes que desataron la investigación por presunto enriquecimiento ilícito: “Yo decía, ¿qué le vamos a preguntar? Hicimos muchas preguntas. Pero me gustaría preguntarle: ¿Qué se siente viajar en primera clase? ¿Estuvo bueno el hotel? ¿Qué es más lindo, Mar del Plata o Punta del Este? Sé que el oficialismo está nervioso, pero nosotros tuvimos que aguantar todo el día este show que metieron sin poder decir nada".

Además, el diputado Sergio Palazzo, del mismo espacio, arremetió contra el bloque libertario por interrumpir su exposición a los gritos mientras realizaba preguntas al jefe de Gabinete. “¿Le pueden decir a los therian, que se auto perciben leones, que se calmen un poquito?”, ironizó y fue recibido por aplausos de sus compañeros de banca.