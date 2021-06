Facundo Manes se mostró con Martín Lousteau y dio más señales para apuntalar su candidatura

Aún sin confirmar las versiones sobre su probable postulación en la provincia de Buenos Aires y de su voluntad de disputar una interna con el macrismo, Facundo Manes se mostró hoy junto a Martín Lousteau en la conmemoración de los 130 años de la Unión Cívica Radical. El neurocientífico recibió un fuerte respaldo del senador y de los dirigentes del partido, quienes se ilusionan con tener más protagonismo en Juntos por el Cambio.

“No hay discusiones por internas. Hay discusiones genuinas e importantes porque todos los que estamos en este partido queremos dar discusiones para transformar la realidad. Eso implica que tenemos que tener capacidad de convencer a los ciudadanos de que éste es el camino”, dijo Lousteau, en el cierre del encuentro. Y agregó, tras señalar a Manes: “Eso obviamente es ser lo suficientemente atractivo para que figuras como Facundo vengan y digan: ‘Yo también quiero desde acá transformar la realidad’”.

“Lo que queremos construir es un mejor y más grande radicalismo para construir un mejor Juntos por el Cambio. Como nuestro apetito es transformar la realidad, queremos liderar ese proceso porque estamos convencidos de las ideas que tenemos”, agregó el exministro de Economía.

Manes también recibió elogios de la presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Mariela Coletta, quien moderó el evento. “Estoy convencida de que tu participación en la política va a enriquecer el debate del partido”, sostuvo la dirigente radical.

DISTINTAS GENERACIONES, UN MISMO CORAZÓN



Celebramos los 130 años de la UCR con un radicalismo unido que construye futuro.



Gracias @ManesF por sumarte al acto con protocolos en el Comité Capital junto con @marielacoletta y toda la @UCRCapital.#UCR130 pic.twitter.com/Rcq3rtz6SD — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 26, 2021

Cuando tomó el micrófono, el neurocientífico se manifestó entusiasmado de formar parte del partido. “El radicalismo se está poniendo de pie, está convocando a la Argentina a liderar una coalición de centro popular como en los años ’80 convocó a todos los argentinos para construir un país democrático”. Y continuó: “El radicalismo tiene la oportunidad histórica de convocar a toda la sociedad a este paradigma del conocimiento que significa nutrir a los chicos en un país con escandalosos números de pobreza, estimularlos, invertir en ciencia, en tecnología, combinarlo con la producción”.

“La honestidad de las instituciones y la transparencia no deben avergonzarnos. Pueden parecer viejas pero son muy modernas. Tenemos que convocar a toda la sociedad a vivir en la esperanza y no en el miedo”, dijo Manes. Y concluyó: “Necesitamos un despertar moral y ético y eso sólo lo puede ofrecer la UCR. No alcanza solo con la UCR, pero la UCR tiene que liderar el proceso de los argentinos”.

Por su parte, Lousteau también indicó que la Argentina “perdió el norte moral” y llamó al partido a “destrabar al país con un orden que mire el futuro”. El senador repasó la historia de la Unión Cívica Radical y destacó tres características del espacio: el “coraje”, la “creación de instituciones” y la “ejemplaridad ética”. En esa línea, afirmó: “El partido puede tener aciertos y errores, pero no tiene ninguna mancha ética por la cual tengamos que esconder la cabeza. Esa ejemplaridad es por la que abordamos los cambios, no por la fuerza, sino con austeridad y sobriedad administrativa”.

Lousteau, Manes y Coletta fueron los oradores centrales del acto de conmemoración del 130 aniversario del partido que se desarrolló a partir de las 18 del sábado y que se transmitió vía Zoom. En el Comité Capital se instaló un escenario desde el cual hablaron algunos dirigentes, moderados por Coletta, quien participó de manera virtual. En paralelo, más de 2000 militantes de todo el país siguieron el acto desde las distintas plataformas digitales. En la sede del comité estuvieron presentes los miembros de la mesa directiva de la UCR porteña y algunos de los legisladores nacionales que representan al partido, como Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martínez y Facundo Suárez Lastra; también, ministros y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

