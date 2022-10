Facundo Manes volvió a hablar de Mauricio Macri y le mandó un mensaje a sus compañeros de JxC: “Sentí pena”

escuchar

El diputado por la Unión Cívica Radical Facundo Manes se refirió a su futuro como dirigente de la actual oposición, en el marco de ataques y críticas que recibió de colegas tras calificar al gobierno de Mauricio Macri como “populismo institucional”. En una entrevista con Alejandro Fantino, y luego de ser consultado sobre si dejaría el radicalismo para irse a otro espacio donde se sintiera “más cómodo”, Manes respondió: “Yo estoy acá para ampliar la coalición opositora”.

“Lo que quiero más que otra cosa es ganarle al kirchnerismo como hicimos en 2015 y transformar la Argentina”, sostuvo. Hecha la aclaración, se retrotrajo a los dichos que brindó en una entrevista a La Cornisa (LN+), programa conducido por Luis Majul. “Yo lo que dije es que [Mauricio] Macri tenía que reflexionar porque en su Gobierno, no lo acuso a él sino a la gestión, hubo evidencias de ser un populismo institucional. Es algo que dijeron muchas personas en nuestro espacio”, acusó.

También se sinceró sobre cómo recibió las críticas dirigidas hacia su persona. “Sentí pena”, reveló. “Sentí pena por la Argentina. Me da mucha tristeza saber que cuando alguien de la sociedad civil se quiere involucrar en política y trata de aportar su granito de arena, el sistema lo quiere matar. Fue inédito lo que viví. La doctora Carrió dijo cosas fuertísimas al igual que otros miembros de la coalición”, agregó.

A pesar de ello, el también neurocirujano admitió haber quedado “más fortalecido que antes”.

El diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Manes

Con respecto a sus aspiraciones presidenciales, indicó querer “ser más” que solo un mandatario: “Mi idea es ser algo más importante. Quiero pertenecer a un grupo de personas que transformaron la decadencia de nuestro país en progreso”. Detalló tener “una tercera visión” por fuera de aquellos que “quieren que pasarle la bomba al Gobierno que viene” y “otro halcones que preferirían que la bomba estallase ahora”.

“Lo que queremos es un consenso político para estabilizar la economía y nos podamos desarrollar. Para eso, necesitamos tanto del radicalismo como del peronismo y el socialismo. Quiero un modelo de país diferente al kirchnerismo. Pero también quiero que me vote un kirchnerista, uno del PRO y los radicales. Lo único que no quiero es que llegue el año próximo y que no exista un proyecto de país”, profundizó.

Durante los últimos tramos de la entrevista, Manes se mostró esperanzado de que la Argentina pueda avanzar hacia una próxima etapa de estabilidad ya que “la sociedad empezó a hacer el clic hacia la modernización”. “Ahora, tenemos que empujar para levantar el Titanic. El poder está en los ciudadanos y si nos unimos, vamos a poder salir adelante, terminar con los privilegios y el status”, concluyó.

LA NACION