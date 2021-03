Coronavirus: Facundo Moyano dice que el covid es “psicosomático” y que no se va a vacunar

Luego de que su padre, Hugo, y su hermano Jerónimo, de 20 años, se vacunaran contra el coronavirus salteándose el esquema oficial, el diputado nacional por el Frente de Todos Facundo Moyano aseguró esta mañana que, en base a su experiencia personal, no se aplicaría ninguna dosis contra el coronavirus.

“Por más de que me toque, no me voy a vacunar”, afirmó Facundo Moyano en Radio Urbana y, para justificarlo, expresó: “No le siento buen olor al virus, tengo una cuestión personal de credibilidad y análisis de la pandemia en general que es largo, pero no me convence el coronavirus”.

También contó que se infectó en dos oportunidades “sin ningún síntoma” y, como consecuencia, hizo un comentario polémico: “Me parece que es una cosa muy psicosomática y muy rara. Analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas, así que no me voy a vacunar. No me vacunaría con la Sputnik, ni con ninguna otra vacuna”.

Debido a la repercusión que ocasionó su posicionamiento, pero sin correrse de esa forma de entender la cuestión, Moyano utilizó su cuenta de Twitter para hacer una aclaración. “Fue una respuesta sobre mi situación personal y porque ya tuve Covid. Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando”, escribió.

Hoy en el programa de radio @DeAcaEnMasOk de @odonnellmaria me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal, y porque ya tuve COVID. Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando. — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) March 10, 2021

LA NACION