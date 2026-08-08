Facundo Moyano hizo su primer posteo en redes sociales después del escándalo con su novia

El exdiputado peronista Facundo Moyano reapareció en las últimas horas en sus redes sociales después del escándalo que protagonizó junto a su pareja Candela Arizaga, quien el último martes fue encontrada semidesnuda en las calles del Belgrano.

Luego de que se conociera que la Justicia rechazó su pedido para que se levantara la perimetral impuesta sobre la joven, el sindicalista publicó una sugestiva foto en Instagram donde se lo ve con un rosario.

La foto que subió Facundo Moyano a Instagram

El rosario, que es una herramienta de oración del catolicismo, está enrollado en una de sus manos, en un posteo que el dirigente acompañó con un emoji de manos juntas.

El viernes se conoció que la Justicia porteña rechazó el pedido de Moyano para levantar la perimetral que le había impuesto sobre Arizaga. La titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, Florencia Nocerez, rechazó la solicitud del exlegislador por la “falta de medidas de prueba”.

“De momento no están dadas las condiciones para revocar la decisión adoptada por el Sr. Fiscal Auxiliar al tiempo de disponer la libertad del imputado Juan Facundo Moyano en audiencia de intimación de los hechos”, expresó la fiscal en su resolución.

Candela Arizaga al salir de la fiscalía especializada en Violencia de Género en Savedra Pilar Camacho

La medida se efectivizó luego de que Alfredo Gascón y Miguel Molina, abogados de Moyano, presentaran el jueves último un pedido formal para que se levantaran las restricciones.

El hijo del jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Si bien dejó la detención, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento a su pareja de 300 metros y también de contacto; le exigió fijar un domicilio y acudir a todas las citaciones.

Qué pasó

En la madrugada del martes, el encargado del edificio en el que reside Moyano, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer semidesnuda.

Además, según se registró en cámaras de seguridad, ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre con signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Facundo Moyano, tras du declaración Marina Espeche

Arizaga fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— estuvo internada varias horas. Moyano, por su parte, quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Al declarar en la Justicia, la mujer negó haber sido víctima de violencia física o verbal por parte del sindicalista y sostuvo que sufrió un “brote psicótico” después de haber consumido cocaína. También manifestó que su interés es retomar el vínculo con su pareja.

El presente de Facundo Moyano

El episodio, que aún no está esclarecido, volvió a poner bajo la lupa el patrimonio y el nivel de vida de la familia Moyano.

Facundo es actualmente jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Peaje (Sutpa), un gremio creado en 2006 y que exhibe un curioso crecimiento patrimonial a pesar de que sus representados se desempeñan en una actividad que está en plena reconversión por los avances tecnológicos.

Facundo Moyano junto a su perro Vito RICARDO PRISTUPLUK

Sin embargo, como contó LA NACION, el gremio mostró en lo que va de 2026 repunte económico: adquirió ocho autos 0KM, que, entre todos, suman un valor de mercado superior a los $400 millones.

A uno de esos vehículos del gremio, un Toyota Corolla GR-Sport, se subió Facundo Moyano el martes tras declarar en la fiscalía por el incidente con su novia.

La flota del Sutpa reúne en total 48 autos; ninguno de ellos es utilitario, como los usados para el trabajo en autopistas. Es decir, el gremio tiene dos vehículos por cada empleado.

Situación patrimonial

La última declaración jurada que Facundo Moyano hizo pública fue en 2020, un año antes de renunciar a su banca de diputado por sus diferencias con el kirchnerismo.

No declaró por entonces propiedades ni automóviles, pero sí dinero en efectivo. Dijo que tenía en cash casi 200.000 dólares, además de ahorros en pesos en el banco y un plazo fijo de $1.200.000.

Facundo Moyano, en los tiempos de actividad en el PJ RICARDO PRISTUPLUK

Actualmente, el sindicalista está contratado a sueldo en Aubasa, la empresa pública bonaerense que gestiona el gobierno de Axel Kicillof a través de José Arteaga, exconcejal de La Plata y exdiputado provincial vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa.