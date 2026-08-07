La Justicia rechazó el pedido de Facundo Moyano para levantar la perimetral y no podrá acercarse a Candela Arizaga

La Justicia porteña rechazó en las últimas horas el pedido del exdiputado Facundo Moyano para levantar la perimetral que le había impuesto sobre su pareja, Candela Arizaga, luego del confuso episodio que se registró en la madrugada del martes cuando la joven fue hallada semidesnuda en las calles del Belgrano.

Según supo LA NACION de fuentes cercanas al caso, la titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, Florencia Nocerez, rechazó la solicitud del exlegislador por la “falta de medidas de prueba”.

Candela Arizaga y Facundo Moyano

“Cabe señalar que de momento no están dadas las condiciones para revocar la decisión adoptada por el Sr. Fiscal Auxiliar al tiempo de disponer la libertad del imputado Juan Facundo Moyano en audiencia de intimación de los hechos”, reza la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

A su vez, Nocerez dio cuenta de las declaraciones que hizo este jueves Arizaga, y en las que desligó al exdiputado de toda responsabilidad y contradijo su primera respuesta ante la Policía, donde aseguró que había sido golpeada.

“Lo cierto es que este tipo de retractaciones o cambios en el relato conforme el paso del tiempo, resultan ser típicos de las víctimas de violencia de género. Es que con el paso del tiempo, es decir una vez alejadas del episodio violento, comienza la etapa en que las víctimas se culpabilizan, y responsabilizan por lo sucedido; tal y como sucedió en la declaración testimonial prestada en sede fiscal”, expresó la fiscal en la resolución.

La imagen de Facundo Moyano al ser detenido

En ese contexto, consideró que el relato y criterio de la modelo “pudo haber estado nublado o viciado”, por lo que consideró que levantar la perimetral podría haber resultado “prematuro” y “ayuno de toda perspectiva de género”.

Además, indicó que el proceso se encuentra en plena etapa de investigación a la espera de medidas probatorias que se ordenaron el jueves último.

“En este sentido, cabe señalar que previo a adoptar decisión alguna con relación a lo solicitado, resulta indispensable el análisis de los elementos de prueba que permitan acreditar los extremos de la hipótesis fiscal, los cuales -reitero -están en plena producción, sin contarse de momento con el resultado de todos ellos”, expresó la fiscal.

Candela Arizaga al salir de la fiscalía especializada en Violencia de Género en Savedra Pilar Camacho

Por otro lado, una fuente cercana a Moyano indicó en conversación con este medio que la decisión “afecta a ambas partes por igual” porque fue un “pedido común”. “Es materia de agravios para Candela y Facundo”, señaló.

La medida se efectivizó luego de que Alfredo Gascón y Miguel Molina, abogados de Moyano, presentaran el jueves un pedido formal para que se levantaran las restricciones.

El hijo de Hugo Moyano fue imputado por lesiones leves y privación ilegitima de la libertad, aunque logró salir en libertad. Sin embargo, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento a su pareja de 300 metros y también de contacto; le exigió fijar un domicilio y acudir a todas las citaciones.