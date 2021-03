Familiares de la Tragedia de Once pidieron la detención de Julio de Vido

Familiares de víctimas la tragedia ferroviaria de Once pidieron a la Justicia que mande a la cárcel al exministro Julio De Vido para que cumpla en prisión la condena de cinco años y ocho meses de prisión que le fue impuesta como máximo responsable del control de la empresa TBA, concesionaria del tren que causó 52 muertes en 2012 al chocar contra el andén de la estación terminal.

“En resumen, 10 jueces y 4 fiscales ya han coincidido en la responsabilidad del condenado y en la validez del proceso y el respectivo cumplimiento del debido proceso a lo largo de la causa. Se le ha impuesto una pena alta, casi el máximo fijado para el tipo penal, de 5 años y 8 meses, y la inhabilitación perpetua como accesoria. La dilación en la ejecutoriedad [de la pena] es una burla a los derechos de las víctimas y torna ilusoria una condena que debería servir como ejemplo para toda una sociedad que debe, necesariamente, combatir la corrupción y la impunidad”, señala el escrito.

La presentación ante el Tribunal Oral Federal N°4 la efectuó Leonardo Menghini, en representación de su sobrino Lucas Menghini, que murió en el accidente. Ya con anterioridad los jueces habían establecido que una vez que son rechazados los recursos de apelación en la Cámara de Casación es posible ejecutar las condenas y mandar a detener a los acusados. Independientemente de que aún tengan la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja.

Ante la posibilidad de que quedar preso, De Vido se había presentado con un escrito ante el tribunal pidiendo que no se ejecute su pena , ya que iba a recurrir a la Corte. De Vido está en su casa. El exfuncionario no estuvo preso por este caso, sino que estuvo en prisión preventiva por la causa de Río Turbio y por el caso de los cuadernos de las coimas desde octubre de 2017 hasta marzo del 2020.

De Vido argumentó que no corresponde que se ejecute su condena porque un artículo del nuevo Código Procesal Penal, recientemente puesto en vigor por legisladores del kirchnerismo, determinó que los fallos quedan firmes sólo cuando la Corte rechaza el último recurso. Es decir, que se debe esperar una definición del máximo tribunal. Por eso es que los familiares de las víctimas denunciaron el “oportunismo” del kirchnerismo en poner en vigor solo algunos artículos del nuevo Código Procesal penal que favorecen estas situaciones.

Antes de resolver si lo regresan o no a prisión, los jueces del Tribunal Oral Federal N°4 pidieron opinión al fiscal y a todas las partes, incluida la querella de los padres de Lucas Menghini. La querella argumentó que corresponde encarcelar a De Vido porque los jueces deben interpretar la norma y entender cuando un fallo queda firme, considerando que la Corte, en otros casos, determinó que una sentencia puede ejecutarse cuando se rechazan los recursos de los acusados en la Cámara de Casación. Recordaron que el recurso de queja ante la Corte es solo “una aspiración” del condenado de que se revoque su condena y reiteraron que, en su opinión, “el fallo se encuentra firme” y en condiciones de ser ejecutado.

“Esa aspiración del condenado no modifica la firmeza del fallo, hecho que ocurriría solo si el recurso de queja es admitido”, escribió el abogado Menghini, tío de Lucas. Dijo que no hay resolución pendiente sobre la cuestión de fondo, como en las apelaciones, sino que “el fallo tiene la firmeza que impone la ejecutoriedad de la condena, en forma inmediata, esto es la detención del condenado para el inicio del cumplimiento de la condena”.

De lo contrario, señaló, el proceso se extiende, las victimas se revictimizan y se está frente a una denegación de justicia. Máxime en este caso, por una tragedia “que entre muchas razones, obedeció a una política llevada a cabo por el condenado con el único fin de apoderarse para sí o para terceros de los bienes del Estado y del erario público”.

Julio De Vido está condenado por administración fraudulenta porque TBA no usó los subsidios recibidos del Estado para mantener las formaciones. Pero fue absuelto por el delito de estrago culposo.

Menghini insistió en lo “oportunista” de la puesta en práctica de los nuevos artículos del nuevo Código Procesal Penal: dijo que es grave, porque “muchísimos delincuentes condenados seguirían estando en la calle, y esto podría extenderse a delitos tales como contrabando, tráfico de armas y personas, tráfico de drogas”

“ La paz social no puede ponerse en segundo plano por la mala redacción de un artículo, cuya aplicación oportunista no puede soslayarse. No olvidemos que la aplicación de los artículos lo hace una Comisión Bicameral que dejó de lado la tarea encomendada originalmente por el legislador, que estableció que el nuevo código se iría aplicando por provincias y no por partes y/o artículos sueltos”, denunció el abogado. Destacó la necesidad de balancear los derechos de los acusados con el de las víctimas.