En la tarde de lunes, la pareja del presidente Javier Milei, Fátima Florez, realizó una sorpresiva visita al comedor Los Piletones de Margarita Barrientos. En diálogo con LA NACION, Barrientos explicó los motivos detrás del encuentro que mantuvo con Fátima en Villa Soldati.

“Esto viene desde del 2022. Cuando La conocí me dijo que nos iba a visitar. Finalmente, ese encuentro no ocurrió. Esta semana me contacté con ella y Fátima me confirmó que iba a venir hoy [por el lunes]. Después no podía por la temporada en Mar del Plata”, explicó la líder de la fundación que lleva su nombre.

“Llegó cerca de las 15.30 y vino sola. El Presidente esta al tanto de que iba a verse conmigo”, detalló a continuación. Y rememoró: “Estando acá, le conté todo lo que hacíamos. Ella pensada que eramos solamente un comedor. Pero ofrecemos todo tipo de ayudas. Tuvo la suerte de ver también como los chicos preparaban la cena”.

La visita duró alrededor de una hora y finalizó con un ofrecimiento por parte de la pareja del jefe de Estado: “Dijo que nos iba a ayudar con lo que necesitáramos para que podamos seguir trabajando”. “Ella es una figura pública y tiene mucha llegada a la gente”, destacó Margarita sobre el final del diálogo con este medio.

