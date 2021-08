Federico Angelini: “Los que quisieron jubilar a Macri no lo conocen y entienden muy poco de política”

Federico Angelini protagoniza en Santa Fe una de las internas electorales más atrayentes de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora al kirchnerismo. En las PASO del 12 de septiembre, el diputado y vicetitular de Pro se medirá en Santa Fe con dos alfiles de la UCR, Maximiliano Pullaro y José Corral, y la periodista Carolina Losada en la categoría de senadores nacionales. Si bien su postulación tiene el aval de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los contrincantes de Angelini llevan representantes de Pro en sus listas.

La interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe es un caso testigo del desorden que generó en el conglomerado opositor la salida del poder de Macri en 2019. En plena etapa de reconfiguración de liderazgos del espacio, Angelini no reniega del legado del expresidente. Al contrario, considera que la figura de Macri será revalorizada por la sociedad y que la irrupción del fundador de Pro en la campaña no es funcional a la estrategia electoral del kirchnerismo: “Los que quisieron jubilar a Macri no lo conocen y entienden muy poco de política”, afirma en una entrevista con LA NACION.

Tras sus apariciones en la Capital y la provincia, el expresidente viajará hoy a Rosario para respaldar a la boleta que integran Angelini, Carolina Losada, Luciano Laspina y Jorge Faurie.

-¿Por qué sería el “fin de la república” si el kirchnerismo alcanzara los dos tercios en el Senado?

-El kirchnerismo ya demostró cuál es el interés que tiene para el destino de la Argentina: ir hacia un modelo parecido al de Venezuela o Nicaragua, sin instituciones fuertes. Además, es muy importante que haya equilibrio. Y si JxC hace una buena elección y accedemos a las dos bancas que se ponen en juego en Santa Fe, estamos alejando al kirchnerismo de la posibilidad de tener esos dos tercios que, sin lugar a dudas, es el fin de la república.

-Si esta es una elección bisagra, ¿por qué el Pro no logró una lista de unidad en Santa Fe?

-JxC está pasando por un momento de reorganización, luego de haber perdido las presidenciales de 2019. Y es lógico que se utilicen las PASO para ordenar los nuevos liderazgos dentro del espacio. Más allá de las diferencias, lo más importante es que estamos todos adentro. Y la competencia garantiza que, después de las primarias, todos vamos a trabajar para ganarle al kirchnerismo en noviembre.

-¿Esas internas no van a dejar heridos o generar fisuras en la coalición?

-Con Amalia Granata, Luciano Laspina y Jorge Faurie no vamos a utilizar estas PASO para agredir a nuestros adversarios internos. Queremos contar qué hicimos y qué queremos hacer por Santa Fe en el Senado.

-¿Con Miguel Del Sel como candidato hubieran logrado una lista de consenso?

-No. De las cuatro listas que hay en Santa Fe, tres están encabezadas por el radicalismo. Son tres líneas distintas de la UCR y hubiese sido muy difícil acordar con ellos. Lo primero que hicimos con Bullrich, Horacio y Mauricio fue preguntarle a Miguel si quería ser candidato. Todos nos hubiésemos sentido representados por él, pero Miguel dijo que pretendía continuar con su actividad privada.

-¿Cuál es la principal diferencia con sus rivales en la interna de JxC?

-Junto a Laspina hemos dado batallas en el Congreso para rechazar la suba de impuestos, el cierre de las escuelas o el avance sobre la propiedad privada. Decimos que la fiesta en Olivos no es un error, es un delito, por lo que pedimos, el juicio político al Presidente. Tenemos bien claro qué hicimos y cómo nos vamos a comportar para defender a Santa Fe y ponerle límites al avance del kirchnerismo.

"La aparición de Macri en la campaña de JxC no es funcional al kirchnerismo"

-¿Cómo califica la gestión de Perotti?

-Pareciera que no arrancó. No hay obras públicas, prometió orden y paz, y estamos cada vez más lejos de eso. Y el retroceso en materia de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad es terrible. Además, Perotti ha generado una crisis institucional en Santa Fe: está peleado con la oposición, con su propio bloque de senadores y diputados y con la vicegobernadora. La situación es muy crítica y, sin lugar a dudas, no defiende a la provincia de Santa Fe, como se vio con las restricciones a las exportaciones de carne. Perotti solo sacó un tuit para defender a nuestra, que aporta más del 40% de la carne que exporta Argentina.

-¿La interna en Santa Fe es un caso testigo del desorden que hay en Juntos por el Cambio por la ausencia de un liderazgo claro?

-Es lógico que haya una reorganización en nuestro espacio. Pero, salvo algún candidato que ha hecho una declaración fuera de lugar, el proceso ha sido bastante ordenado hasta ahora.

-¿Eso lo dice por Facundo Manes, quien pidió que no usen impuestos de los porteños en campaña?

-Sí. Lo digo en todo sentido. El electorado de Buenos Aires o de Santa Fe no quiere vernos pelear, sino que representemos sus ideas y los defendamos en el Congreso.

Entrevista a Federico Angelini, candidato a Senador Nacional para las elecciones 2021 y vice del PRO Fabian Marelli - LA NACION

-¿Manes se equivocó en atacar a Pro, dado que tiene que buscar votos en esa fuente después de las PASO?

-Eso quedó claro, porque el rechazo fue general [a las declaraciones del médico].

-Pese al desorden interno, ¿JxC puede ganar las legislativas en Santa Fe?

-Desde el 13 de septiembre, todos tenemos que trabajar para ganar las elecciones en Santa Fe y acceder a las dos bancas de senadores. Y lo vamos a hacer.

"El kirchnerismo quiere destruir a la clase media y a los que producen"

-Macri irá a Santa Fe para apoyarlo. ¿Hay una reivindicación interna de la figura del expresidente? Hasta hace poco pensaban esconderlo en la campaña.

-Ese no es mi caso. Tengo relación con el expresidente desde hace tiempo. Creo que muchos dirigentes han sido muy desconsiderados o no valoraron todo lo que hizo Macri, por nuestro país y nuestro espacio.

-¿Se apuraron a jubilarlo?

-Los que intentaron jubilarlo no lo conocen a Mauricio y entienden muy poco de política. Así como nos equivocamos en muchas cosas, sobre todo en materia económica, la gestión de Macri también será recordada por los avances que hubo en la lucha contra el narcotráfico, el respeto por las instituciones o la integración de la Argentina en el mundo. Teníamos claro cuál era el camino que tenía que iniciar el país.

-¿Macri reaparece porque se imponen los “halcones” o porque lo necesitan para las internas con la UCR?

-Porque con el tiempo se está empezando a reconocer a Macri como alguien que, más allá de los errores que se cometieron en la gestión, hizo las cosas muy bien en muchos aspectos.

-¿Lo de Macri se “revaloriza” por la mala gestión del Gobierno?

-La situación es muy crítica y el Gobierno no tiene rumbo. El kirchnerismo quiere destruir a la clase media, a los que producen y generan trabajo. Quieren que cada vez más gente dependa de un plan social o del Estado. Y ese no es el camino que deseamos para la Argentina.

"Tenemos que alejar al kirchnerismo de la chance de que tengan los dos tercios en el Senado"

-¿No pesará el recuerdo del fracaso económico de Macri?

-Cometimos errores y no pudimos resolver los problemas estructurales, pero dejamos el país en mucho mejor estado que en el que lo recibimos y había un modelo a seguir.

-Es decir, la aparición de Macri en la campaña no sería “funcional” a los intereses electorales del kirchnerismo.

-¿Funcional al kirchnerismo? No, todo lo contrario. Con el tiempo, a Macri se le van a reconocer muchos más logros que ahora.

-¿Usted se define como “un halcón” o una “paloma” en el ecosistema de JxC?

-Me pongo muy firme e intransigente cuando hay que serlo. Y también entiendo que la Argentina de la pospandemia requiere una serie de acuerdos para llegar de la mejor manera posible a 2023.

-¿Le llama la atención que Vidal haya endurecido su discurso en la antesala de las PASO? Hasta hace poco, abogaba por la moderación y cerrar la grieta.

-Vidal endurece su discurso en los temas que hay que hacerlo. Acá hay una grieta entre los que queremos que las escuelas estén abiertas, defendemos la propiedad privada o luchamos contra el narcotráfico y los que militan por todo lo contrario.

Angelini relativiza las tensiones en JxC por el armado electoral Fabian Marelli - LA NACION

-¿Sospecha que el votante duro de Pro le pasa factura a Vidal porque estuvo un año y medio en silencio?

-En estas PASO hay una posibilidad de que cada uno elija la mejor opción dentro del espacio. Es importante que JxC haga una buena elección, sobre todo en las ocho provincias en las que se eligen senadores nacionales. Esa es la madre de todas las batallas. Tenemos que alejar al kirchnerismo de la chance de que tengan los dos tercios en el Senado.

-¿Bullrich debería haber sido candidata en Ciudad?

-No. Hubo un gran acuerdo entre personas que priorizan el futuro de nuestro país y no la cuestión individual.

-¿Larreta se juega mucho en esta elección? ¿Un mal resultado dañaría su proyecto presidencial?

-Desde hace años que Horacio es un “candidatazo”, como también lo es Bullrich o podría serlo Macri, que hasta ahora no ha manifestado su intención de postularse, pero podría serlo en 2023. También puede haber un candidato de la UCR, como Alfredo Cornejo.

-¿Macri puede volver a ser candidato en 2023?

-Macri tuvo aciertos y desaciertos, pero terminó su mandato y se fue con el 41% de los votos. Gracias a eso, hay un freno al avance del kirchnerismo sobre las instituciones. ¿Cómo no va a poder ser candidato en 2023?

-¿Y de quién son esos votos?

-Los votos son de los argentinos.

-¿Larreta y Patricia Bullrich adelantaron el parricidio de Macri?

-No creo que haya habido un intento de parricidio [risas]. Considero que es un error pensar en el 2023 frente a los riesgos que hay en este 2021. Macri tuvo la mejor visión al correrse y no dar todas las batallas, teniendo en claro que esta elección es prioritaria para que haya 2023.

-¿JxC debe cuidar su núcleo duro ante la irrupción de los liberales?

-En el 2021 puede haber otras expresiones liberales, pero en el 2023 hay que vencer a los verdaderos enemigos de la república: el kirchnerismo.

"Macri puede ser candidato a presidente en 2023"

-¿Fue un error no haber contenido a los liberales?

-Es difícil contener a quien no quiere ser parte.

-¿Los liberales fueron los responsables de que no haya habido un acuerdo?

-Es muy difícil contener a quienes no quieren ser parte. Fíjate cómo se abrió el juego en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires para que ingresen Manes y López Murphy.

-¿Y por qué hay sectores de Pro que se sienten atraídos por Javier Milei o López Murphy?

-Se pueden sentir atraídos por López Murphy porque coinciden más con sus ideas. Pero al final del camino van a terminar votando por la lista ganadora dentro de JxC.

"Con el tiempo, a Macri se le van a reconocer muchos más logros que ahora"

-¿Le preocupa que el Pro no pueda reconquistar a los jóvenes? ¿En qué están fallando los partidos tradicionales?

-El Pro y JxC están reconquistando a la juventud. Y el kirchnerismo está perdiendo a ese sector del electorado, porque los jóvenes se dieron cuenta de que a esa fuerza no cree en la educación, en el trabajo y en la libertad.

-Si es electo senador, ¿apoyaría un acuerdo del Gobierno con el FMI?

-Primero, el Gobierno tiene que sentarse con la oposición para ponernos de acuerdo en cuatro o cinco puntos, como el respeto a la Constitución y la propiedad privada o la intención de avanzar en un proceso de reducción de impuestos, para dar certezas en el corto y largo plazo. Son cosas básicas para generar el ambiente necesario para que haya más inversiones. En todo lo que ayude a que haya estabilidad en la Argentina nosotros lo vamos a acompañar, porque somos una oposición responsable.

-¿Estaría de acuerdo con un proyecto para legalizar el consumo de marihuana? Lo planteó Fernández.

-El Gobierno está haciendo pruebas de ensayo y está viendo de qué manera capta distintos segmentos o nichos. Para avanzar con ese proyecto, hay que tener un sistema de salud que permita entender cuál es la lógica de legalizar la marihuana. Yo sería un poco más cauto. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la economía y generar acuerdos de mediano plazo para poder crear puestos de trabajo. No hay que tomar medidas electoralistas.

-¿Apoyaría a Larreta, a Macri o a Bullrich en 2023?

-El Pro va a tener una lista unificada. Vamos a trabajar y decidir entre todos quién es el mejor candidato.