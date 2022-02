Felipe Solá defendió la decisión de Máximo Kirchner: “El problema de la interna es cuando los de abajo se la compran”

El excanciller Felipe Solá defendió la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados en el marco del acuerdo con el FMI y mandó un mensaje al oficialismo. “El problema de la interna es cuando los de abajo se la compran”, sostuvo.

El exfuncionario, que fue desplazado en septiembre de 2021 de manera abrupta, dijo que tiene “una idea” de lo que pasa en la administración nacional. Consideró que lo importante en adelante es centrarse “en la letra chica y en los otros acuerdos” que implican firmar el entendimiento con el organismo de crédito internacional.

Solá, se refirió, en este sentido, en diálogo con TN, a la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque del Frente de Todos. El exministro de Relaciones Exteriores pidió analizarla en dos planos. En primer lugar, la opinión del líder de La Cámpora sobre las negociaciones con el FMI, y en segundo lugar, la dimisión en concreto a la conducción oficialista.

Sobre el primer punto sostuvo que no hay margen para evitar al FMI. “No hay ninguna chance de no discutir con el Fondo, y no había ninguna chance de no tener un preacuerdo”, opinó Solá. “Lo que le pasaría a Argentina si no lo hacemos es más grave por la situación especial del país: las muy bajas reservas, y el crecimiento de la demanda de importaciones, que son dólares”, agregó.

En el segundo caso, defendió la decisión del líder de La Cámpora. Recalcó que cualquier ley del Poder Ejecutivo que llegue a la Cámara de Diputados, el bloque oficialista la tiene que defender. “Si una ley no convence, el jefe de bloque es la única persona que no puede dejar de hablar y defenderla”, manifestó.

Para Solá, “no hay que acusar” a Máximo Kirchner por la renuncia. “Si el no está convencido, es honesto de su parte pensar que tiene que hablar seguro [en el debate legislativo]. Tiene derecho a decir que no está convencido”, sostuvo. No ve impedimentos, dijo, a que pueda permanecer en el bloque y, rescató su gesto de que más allá de su rechazo al acuerdo, se haya comprometido a “no boicotearlo”.

Por otro lado, Solá se refirió al vinculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tomó distancia de las versiones que consideran que el jefe de Estado no tiene poder suficiente por la influencia de la exmandataria. “No opino que Alberto Fernández no sea un presidente con todo lo que tiene que tener, y que Cristina Kirchner pretenda objetarlo permanentemente”, aclaró.

En ese contexto, se refirió al rol de Cristina Kirchner. “Pienso que tiene derecho como vicepresdenta y, además, como jefa política principal de aquella decisión del 18 de mayo de 2019 [el día que anunció la fórmula con Alberto Fernández] a tener reuniones absolutamente discretas como las que ha tenido con el presidente”, consignó.

Solá reconoció que existen “pensamientos diferentes” dentro de la coalición y advirtió por los riesgos de diferencias resonantes. “Lo malo de la interna es cuando la gente de abajo se compra la interna. Unos son muy albertistas, otros muy kirchneristas”, manifestó.

Y profundizó: “Cuando los de abajo se compran la interna, los de arriba, tienen que parar eso inmediatamente. Porque eso es ponerse la camiseta de un clubsito”.

El exfuncionario admitió que ha habido fuertes discusiones mientras estuvo al frente de la Cancillería y también en el interior de la coalición. “Pero ninguno se compraba que uno era té rojo, el otro negro, que uno era de la CIA y el otro, no”, aclaró.

También habló de su vínculo con Alberto Fernández. “No estoy más lejos que desde el día que me echaron”, contestó.