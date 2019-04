Felipe Solá lanzó su candidatura presidencial: "Mi única pared es Macri"

El diputado tomó distancia de la postulación de Cristina Kirchner: "Que lo decida ella" Crédito: Twitter

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019 • 15:20

El diputado Felipe Solá se lanzó este mediodía como precandidato presidencial por la corriente Red x Argentina, dentro del Partido Justicialista, y convocó a la "unidad" de todo el peronismo "para ganar" las elecciones presidenciales del 27 de octubre. También pidió "no subestimar al adversario, que es muy poderoso" y dijo que su "única pared" a la hora de pensar en alianzas es el presidente Mauricio Macri .

En un acto en el hotel Savoy de presentación de su agrupación Red x Argentina, Solá le envió una señal positiva también al exministro de Economía y virtual precandidato presidencial Roberto Lavagna , que se postularía por el espacio peronista no kirchnerista Alternativa Federal.

En un diálogo con LA NACIÓN luego del acto, dijo que en caso de salir elegido presidente, le gustaría contar con Lavagna para que se "ocupe de la economía" y, sobre todo, de la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional .

Sobre la candidatura de Cristina: "Que lo decida ella"

También se desentendió del virtual lanzamiento presidencial de Cristina Kirchner . "Que lo decida ella.", dijo.

En un salón abarrotado, acompañaron a Solá dirigentes de distintos partidos: Victoria Donda , Daniel Arroyo, Fernando "Chino" Navarro, Facundo Moyano , Leonardo Grosso, Silvia Vázquez, Nicolás Trotta y Matías Berrotaveña, entre otros.

Consultado sobre unas PASO dentro del PJ-Unidad Ciudadana, Solá, que lanzó la línea interna peronista Red x Argentina, dijo a LA NACIÓN que "en cuanto se sepan las candidaturas definitivas del peronismo, habrá una reunión y se decidirá". Y agregó que "puede haber varias candidaturas".

Macri, la pared, Massa y Lavagna

También Solá exhortó a la unidad de todo el peronismo, tanto el kirchnerismo como Alternativa Federal. "No tengo paredes o límites. Yo me abrí del Frente Renovador porque ( Sergio Massa decía) la pared era la presencia del kircherismo o de Cristina. Yo dije: no hay paredes, la única pared que tengo es Macri". Y agregó que "lo importante no es la candidatura sino la unidad, hasta ahora no la tienen ojalá la tengan".

También señaló que valora a Lavagna y le gustaría tenerlo en su gobierno. "Con Lavagna siempre lo he destacado como un elemento importantísimo para poder contar en la economía y me encantaría si fuera Presidente que Lavagna manejara buena parte de la cuestión; por lo menos el frente externo, le daría un rol fundamental en un aspecto tan difícil como es la renegociación de la deuda externa, incluido con los organismos multilaterales".

La Red x Argentina está conformada por los partidos Verde, Somos, Mejor, el PTP, Agrario y Social, Seamos Libres, Unidos y el PRD. Se suma el acompañamiento a la precandidatura de Solá del Partido Intransigente, el Movimiento Evita, la CCC, la Corriente Nacional Martín Fierro, Barrios de Pie y el Movimiento Octubres.

"Esta fuerza tiene que ser la gestora de la esperanza", dijo Solá. "Es el primer frente que quiere la unidad. Es fundamental que rescatemos en estas horas que la humildad es una cuestión básica, no subestimar a nadie y menos al adversario; han intentado destruir la economía y las organizaciones colectivas", dijo el diputado.

"Aquí no gano nadie todavía. Hay que lograr el triunfo. No esperar que pierda el otro, hay que ganar. Tenemos conciencia de que todo está por hacerse pero la soberbia es un enemigo muy peligroso y el triunfalismo también", aseguró Solá.

Pidió también "aflojar con el triunfalismo, no comprar encuestas mentirosas que dicen que ya ganamos, no pisar los palitos que ponen Duran Barba y Marcos Peña cotidianamente y parece haber una larga fila de militantes buscando que palito pisar todos los días", señaló el legislador.