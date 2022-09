Feriado por el ataque a Cristina: sorpresa y malestar en Mendoza tras la denuncia por “sedición” contra el gobernador

MENDOZA.- La denuncia del kirchnerismo por “sedición” contra el gobernador Rodolfo Suarez (UCR) tras desoír el feriado nacional por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner causó sorpresa y malestar no sólo en el Ejecutivo mendocino sino también en la Justicia. De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, la llamativa presentación realizada por la diputada nacional camporista Marisa Uceda tiene pocas chances de prosperar en los tribunales federales, ya que el caso no revestiría la gravedad para ese tipo de delito, al que también se le agregó “abuso de autoridad”.

“Lo primero que se nos cruza frente a esta denuncia es ‘la política’. Son cuestiones que dispersan la atención. No recordamos una denuncia de ese tipo que haya prosperado. La sedición es un delito muy grave. Cuando debe investigarse un delito tan grave es porque las circunstancias lo imponen. No por una denuncia por mesa de entradas”, expresó a LA NACION una alta fuente de la justicia federal, mientras el expediente es analizado por el magistrado Marcelo Garnica, del Juzgado Federal N°3.

La denuncia de la legisladora kirchnerista trascendió este fin de semana, aunque fue presentada el mismo viernes 2 de setiembre, al otro día del atentado contra la vicepresidenta. Por eso, con los plazos corriendo para entregar la documentación solicitada por los tribunales federales, el gobernador defendió hoy la decisión tomada y respondió a los requerimientos judiciales. “Creemos que es una denuncia con un fuerte tinte político, que estimamos que no va a prosperar”, dijo el mandatario cuyano, quien reiteró la postura adoptada por la provincia: “Decidimos apostar al trabajo. No era pertinente parar un país para manifestarse políticamente”.

El juez Garnica le solicitó al Ministerio de Gobierno un informe pormenorizado de las actividades públicas desarrolladas el día siguiente al ataque contra Cristina Kirchner. Además, el magistrado pidió conocer si se publicó alguna normativa sobre el funcionamiento de la administración local, una vez que se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 573/2022. En este sentido, el ministro del área, Víctor Ibáñez, volvió a dar ayer las explicaciones y el contenido de la respuesta presentada en el fuero federal en las últimas horas.

“Siendo la 1.30 de la mañana no había norma que dispusiese el feriado. El gobernador, teniendo en cuenta la previsibilidad y el funcionamiento de todos los servicios públicos y de la actividad privada, comunicó que en Mendoza se iba a trabajar con normalidad”, señaló el funcionario, recordando que recién a las 3 de la mañana se conoció el decreto nacional.

Por eso, ya en la mañana, con el DNU en mano, y con los mendocinos trabajando casi con normalidad, salvo las dependencias locales de la administración nacional, el gobernador entendió que recién ahí se podían activar legalmente los alcances de un día feriado, incluso anunciando que se devolverá la jornada a quienes trabajaron. Es más, se presentó la discusión por el pago doble a los trabajadores en las empresas privadas, algo que finalmente queda sujeto a la ley laboral nacional.

Por otra parte, el ministro de Gobierno señaló que el decreto presidencial modificó la ley de feriados nacional, la cual sólo permite activar un feriado diferente con 50 días de anticipación. “El decreto es inconstitucional y con temporalidad tardía. Denunciar a un Gobierno que dispone trabajar es un absurdo ”, destacó Ibáñez.

También se manifestó la titular de Pro, Patricia Bullrich, quien dio su apoyo total al mendocino. “Increíble: un gobernador decidió no seguir la irracionalidad del Presidente, de decretar un feriado para que marchen sus adeptos, y lo acusan de sedición. Rodolfo Suarez debe recibir el apoyo de millones de ciudadanos. Hay que ser así de valiente y no ir detrás de la manada”, posteó la líder opositora en sus redes sociales, al igual que lo hicieron diversos referentes antikirchneristas.

En las propias filas camporistas la denuncia encuentra algunos reparos de referentes de la agrupación, más allá de dejar en claro el malestar con el gobernador por no acatar la orden que dio Alberto Fernández antes de la medianoche del jueves 1 de septiembre. “Muchos no estamos de acuerdo con el feriado. Pero, el Presidente lo dispuso a las 12 de la noche. El que generó la confusión luego fue Suarez. De hecho, las demás provincias y CABA, salvo Mendoza y Jujuy, acataron todo. Fue una picardía del gobernador. No le salió, y se dio cuenta el lío que armó por lo que durante la mañana del viernes tuvo que aceptar los alcances del feriado”, señaló a este diario un importante dirigente kirchnerista de la provincia, y agregó: “Te puede gustar o no, pero tenés que acatar una ley nacional. Es verdad que es mucho una denuncia por sedición, pero quizás no en este contexto político, donde ellos judicializan todo, no convocan a la oposición y quiere todo el poder en Mendoza, incluso en la Corte”.