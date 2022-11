Fernán Quirós reveló el motivo que lo llevó a competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad

escuchar

Un día después de confirmar su candidatura a jefe de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ahondó sobre los motivos que lo llevaron a competir por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. En declaraciones radiales, afirmó que la sociedad ha llegado al “peor de los mundos” como consecuncia de la pandemia de Covid-19 y el agravamiento de la crisis económica, entre otros factores, y puso el foco en la importancia de mostrarles “horizontes posibles” a los votantes, que en un última instancia definirán su acompañamiento a uno u o otro de los postulantes de Juntos por el Cambio (JxC).

Consultado en CNN Radio sobre las razones detrás de su candidatura a mandatario porteño, Quirós expresó: “A mí me gusta estar en los lugares donde siento que puedo ayudar y que tengo algo complementario para agregar. Esa pregunta hasta hace unos días no me la había contestado: si yo puedo ayudar en una candidatura y tengo algo diferente para aportar”.

Tras ello, reveló que luego de un proceso de reflexión llegó a la conclusión de que más allá de que “la Ciudad tiene una estructura de un buen Gobierno, planificador, ejecutivo y con equipos destacables (...) Hoy la situación social de la Argentina es bien diferente”. ”La sociedad, después de haber pasado por un conjunto de emociones negativas, como la pandemia, la política partidaria y la economía, ha llegado al descreimiento y al desinterés, que es el peor de los mundos”, señaló y aseguró que esa es una situación sobre la que es necesario “trabajar seriamente”.

" El origen central de los problemas [mencionados] es la pérdida de la malla social, de discutir en diversidad y encontrar denominadores comunes”, analizó el funcionario porteño y agregó: “Y yo creo que ahí puedo ayudar, que ahí tengo alguna fortaleza como para poder aportar al porteño: reconstruir un diálogo desde la diversidad hacia un denominador común que oriente la Ciudad en el largo plazo en un sentido”.

