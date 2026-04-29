Con más de 151 obras para este año, la Ciudad acelera con la reforma “más ambiciosa” de su sistema de salud

La puesta al día de la infraestructura y el equipamiento del sistema de salud porteño no cesa. Con más de 151 obras para este año en la red de atención, la Ciudad avanza con lo que se considera el “plan más ambicioso de los últimos tiempos” mediante la recuperación de fondos por prestaciones a obras sociales, prepagas y extranjeros entre las fuentes de financiamiento.

“En el primer cuatrimestre del año, la recaudación superó los $42.000 millones. Actualmente, hay 30 obras en ejecución, financiadas con el dinero que se recupera por las atenciones. Entre ellas, la actualización de los consultorios externos en el Hospital Pirovano, en Coghlan; la construcción del nuevo Centro Regional de Hemoterapia, en Parque Chas; el Centro de Diagnóstico Porteño 4, de Palermo, y el Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) 51, en Colegiales”, informó el gobierno local.

En el Hospital Fernández, las obras permitirán contar con diez consultorios nuevos, sectores de observación crítica, áreas de salud mental y refuncionalización de la guardia más dormitorios para el personal.

En el predio del Hospital Tornú, avanza la construcción del nuevo Centro Regional de Hemoterapia

“Este financiamiento también permitió sumar 900 nuevas camas y 5000 equipos médicos de última generación, como parte de un plan de infraestructura en salud con más de 500 obras”, agregaron desde la administración local. Lo definen como “un cambio de paradigma en la ciudad”, a lo que suman la implementación de un sistema de asignación de turnos con prioridad para los residentes porteños.

“Todo lo que cobramos por la atención a extranjeros en nuestros hospitales y lo que recuperamos de obras sociales y prepagas lo invertimos en obras”, dijo Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad. “Y como otras 30 que están en marcha y son parte de un plan histórico. Esto también es ordenar y cuidar”, sostuvo tras recorrer los trabajos de reforma que se están haciendo en el Fernández. Lo hizo junto con Fernán Quirós, ministro de Salud. “Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas”, agregó Macri.

Solo las obras de reforma en 3223 metros cuadrados de ese hospital de alta complejidad, ubicado en Cerviño al 3300, demandan $8930 millones.

Crecimiento sostenido de la demanda

La lista para la actualización del sistema público de salud incluye, además, la incorporación de seis nuevas bases del SAME, la señalización del segundo helipuerto nocturno y la gestión directa de la Línea 147 y el programa Prioridad Porteña, un sistema a través del que un equipo del Ministerio de Salud puede asegurar turnos a los residentes de la ciudad en la red de centros.

“El crecimiento sostenido de la demanda nos exige transformar el sistema y hacerlo más eficiente y accesible. Este modelo permite recuperar recursos y reinvertirlos directamente en el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la calidad de la atención para los porteños”, dijo Quirós.

Datos oficiales indican que el sistema de recupero de prestaciones que gestiona la sociedad del Estado Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos (Facoep) de la ciudad recaudó el año pasado más de $110.000 millones, cuando el cobro a obras sociales y prepagas por los servicios prestados a sus afiliados se amplió a los extranjeros que no residen en la Capital, pero consultan en sus centros de salud.

Ese sistema hizo que el Estado porteño ampliara un 30% su oferta de atención “con más de 30 millones de prestaciones anuales, en un contexto en el que la clase media utiliza cada vez más el sistema público” del distrito.