Ley Johana: la diputada Camila Crescimbeni fue al recinto con su bebé y brindó un conmovedor discurso

A dos meses del fallecimiento de Silvestre, uno de sus tres hijos con Juan Pablo Biset, la diputada de Juntos por el Cambio Camila Crescimbeni formó parte del debate por el tratamiento de la “Ley Johana”, proyecto que tiene por objeto impulsar un programa de atención a mujeres y personas gestante frente a la muerte perinatal.

Al borde del llanto y con otro bebé en brazos, la legisladora ofreció un emotivo discurso en el recinto. “Lo último que quisiera en la vida es estar hablando de este proyecto”, sostuvo. Y narró su experiencia personal, vinculada profundamente con la discusión que se llevó a cabo el pasado jueves.

“La vida quiso que me tocara hace dos meses perder al hermano gemelo de Rufino, de una embarazo que venía muy bien, que no tenía complicaciones. En el último momento, y horas de la mañana de aquel fatídico día, dio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos”, relató sin poder controlar los quiebres en su voz.

“Es la frase que toda madre que gesta asevera que es lo más difícil que te pueden decir porque es la vida que uno ama, que eligió”, admitió a continuación. Para la legisladora opositora, afrontar dicha situación en soledad “hubiese sido traumático”. En esa línea, reivindicó la importancia del acompañamiento.

“Uno está en shock y no sabe sus derechos. Por ejemplo, yo no sabía que lo podía tener a Silvestre a upa. Y terminé haciendo un montón de cosas. Lo tuve cuatro horas encima, le cantamos, lo llamamos por su nombre, los abrazamos, lo vestimos” , contó. Y destacó: “Todo esto es parte de este proyecto”.

“Es más que trascendente para todas las mujeres y personas gestantes del país que esté ese derecho, ese acompañamiento. Es la diferencia entre poder sanar y estar en deuda con eso. Hasta el más mínimo detalles, como poder tener las huellitas de sus manos y pies y su caja de recuerdos, cambian todo”, dijo para terminar.

Finalizado su discurso, el resto de los diputados se levantó de sus bancas para ofrecer un cálido aplauso a Crescimbeni. Algunos de sus compañeros llegaron incluso a ir hasta donde ella se encontraba para reconfortarla y transmitirle palabras de aliento.

El duro momento de Camila Crescimbeni

El pasado 23 de octubre, la diputada reveló la difícil situación que afrontaba a través de una publicación en Instagram.

“El duelo gestacional perinatal y neonatal es un apagón existencial. No hay edulcorante ni vía rápida para entender qué hacer con todos los sueños y el amor que tenemos listos para nuestros bebés, para todo el espacio afectivo que tenemos en nuestro ser para ellos. La muerte de un hijo transforma todo lo que uno fue, es y quería ser, en otra cosa”, reza el posteo, que incluye además un video donde se la ve con sus allegados lanzar globos hacia el cielo.

“Todavía estoy en el medio del huracán impiadoso que es ese dolor total y me duele respirar, ojalá exista más sabiduría cuando el sufrimiento no desaparezca, pero cambie de color. Pero por ahora sé que quiero agradecer a mi familia, amigos y colegas, y todos los círculos y espacios que nos están ayudando a seguir caminando cuando la luz está apagada”, dijo la diputada, quien puntualmente se refirió a aquellas personas que le dan soporte ante esta compleja situación.

El hecho tomó mayor notoriedad durante el debate del Presupuesto 2023, donde se vivió un primer momento emotivo producto de un homenaje coordinado por sus compañeros de bloque. “Queríamos agradecerle a la diputada Camila Crescimbeni, que hace menos de un mes perdió un hijo y que está en licencia por maternidad de su otro bebé que está internado, vino hoy a cumplir con su función”, destacó Silvia Lospennato durante la sesión.

Y completó: “Mientras muchos diputados se fueron a dormir, la diputada Camila Crescimbeni vino a cumplir con su función. Era simplemente eso, nada más”. Antes de que terminara su intervención, el pleno de la Cámara baja le dedicó un fuerte aplauso.

“¡Vamos, Cami!”, le gritaron para alentarla algunos colegas de su bancada. En ese momento, y para terminar, la titular de Diputados, Cecilia Moreau, extendió el reconocimiento: “Hago de las palabras de la diputada Silvia Gabriela Lospennato de toda la Cámara de Diputados de la Nación”.

