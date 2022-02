Fernanda Vallejos volvió a criticar el acuerdo del Gobierno con el FMI: “¿Vamos a seguir con el autoengaño?”

La economista kirchnerista Fernanda Vallejos criticó una vez más el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda externa: “¿Vamos a seguir con el autoengaño de que es bueno aceptar las imposiciones del FMI? ¿O necesitamos que destruyan lo que queda para reaccionar con el hecho consumado?”.

“El preacuerdo incluye una serie de ajustes presupuestarios camuflados bajo el concepto racionalización del gasto. Uno de los ítems donde se pondrá la lupa es el sistema previsional, a pesar que públicamente se habla lo contrario. Se prestará atención especial a la evaluación de regímenes especiales y a mecanismos que favorezcan la prolongación de la vida laboral. También pretende limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales”, sostuvo en un extenso hilo que compartió hoy en la red social Twitter.

-El pre acuerdo con el FMI incluye una serie de ajustes presupuestarios camuflados bajo el concepto “racionalización del gasto”.



-Uno de los ítems donde se pondrá la lupa es el sistema previsional, a pesar que públicamente se había lo contrario.👇https://t.co/TBIuGjG3wH — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) February 21, 2022

La exdiputada nacional sostuvo que el acuerdo no tiene diferencias con el que firmó el expresidente Mauricio Macri: “¿Dos años negociando para que nos metan un refrito de lo que firmó Macri en 2018? ¿En serio?”. Y agregó: “Que la pauta salarial del sector público se ajuste a la evolución del producto, es un compromiso para no alterar la distribución del ingreso. ¿Y el FMI pretende congelar esa distribución? ¿Se dan cuenta por qué no puede pasar esta locura? El salario perdió nueve puntos contra 2016”.

Crítica con la gestión del presidente, Alberto Fernández, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, Vallejos remarcó que el acuerdo “incluye varios puntos que se trabajarán en conjunto” con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FMI. Y disparó: “La idea de un cogobierno no es tan lejana. Como en la década del 90, la ‘ayuda social focalizada’ estará bajo análisis en conjunto con los ‘bancos de desarrollo’”.

Por último, pidió: “Hay que terminar con esta lamentable parodia y hacer lo que hay que hacer. El FMI violó su estatuto, dejó que se fugue cada dólar con el objetivo geoestratégico de mantener sometida a la Argentina. Acorde al derecho internacional, esos incumplimientos son un ilícito. A La Haya ya”.

Desde que la Argentina acordó con el FMI, Fernanda Vallejos expresó su disconformidad y hasta puso en duda el triunfo electoral del Frente de Todos en 2023: “La derrota en 2023, con este acuerdo, está con altísima probabilidad asegurada”

También sostuvo que la Argentina no podrá pagar lo firmado: “¿Cómo va a aceptar la Argentina que el Fondo le imponga sus condiciones cuando acá no estamos hablando de una deuda convencional, sino de una deuda contraída en condiciones irregulares. “¿Qué va a pasar en 2026 cuando la Argentina tenga que empezar a pagar? Con la foto que tenemos hoy es muy difícil que llegue a 2026 y que disponga de los compromisos que ya tiene asumidos”.