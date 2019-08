Fernández cerró campaña con un acto masivo en Córdoba

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 17:57

CORDOBA. Con un acto masivo de unas 9500 personas Alberto Fernández -sin Cristina Kirchner- cerró su campaña en Córdoba, la provincia más antikirchnerista del país. La apuesta es a curar las cicatrices con el peronismo cordobés y acortar distancia con Juntos por el Cambio.

En su discurso Fernández insistió con que buscan volver "para ser mejor que antes" y recalcó que "no quería estar ausente" en Cordoba la que, reiteró, debe "ser parte de la Argentina". Volvió a pedir "disculpas" a los cordobeses e invitó a dar vuelta la página.

Se autodefinió como el "más federal de los porteños" y recordó su compromiso de "construir junto a los gobernadores".

La ausencia de la compañera de fórmula era previsible porque hasta se resolvió que no presentara en esta su libro en Córdoba (como pretendía la Cámpora) para no generar más tensiones con el peronismo no K.

Sergio Massa, Victoria Donda, Felipe Solá y los candidatos a diputados acompañaron a Fernández, quien fue presentado como "el próximo Presidente de la Argentima".

Esta vez no estuvieron los dirigentes del peronismo local que lo apoyan como postulante a la Presidencia pero, a la vez, avalan la lista corta que impulsa el gobernador Juan Schiaretti.

Fernández enfatizó que Córdoba "no es una provincia más" y se focalizó en la reforma universitaria y en la decisión del peronismo de que las universidades fueran gratuitas. Retomó así uno de sus ejes de campaña, el de la educación pública.

La Marcha Peronista , "se siente, se siente, Alberto Presidente" y el "volveremos" se escuchó en varios tramos del discurso. "Es muy difícil vivir en un sistema que lo único que produce son pobres", dijo y aseguró que cuando habla de los riesgos de las Leliqs "no estoy desestabilizando nada, estoy contando lo que ellos no".

"Aprenda Presidente" apeló al referirse a la frase del oficialismo de hacer lo mismo que hasta ahora pero "más rápido". "Lo único que han sabido producir es pobreza y cuando declaran eso es como una invitación a tomar carrera para saltar al precipicio".

Volvió a prometer mejorar jubilaciones y recomponer salarios y reiteró que con diez días de interés de las Leliqs se pagan medicamentos para todos los jubilados.

Los gremios tuvieron un rol clave en la movilización de militantes. El Surbac lleva como candidato a Franco Saillen y el de Comercio a Pablo Chacón, también estuvieron ATE, la CTA, Luz y Fuerza, la Bancaria, los municipales y los docentes.

El acto se realizó en el estadio Orfeo, el mismo lugar donde Mauricio Macri cerró la campaña presidencial de 2015. Otra vez -como ayer en el acto macrista- los cuartetos de Rodrigo y la Mona Jiménez sirvieron de antesala junto al reparto de banderas argentinas y los bombos que no dejaron de sonar desde 90 minutos antes del inicio.