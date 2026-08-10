Fernández Sagasti presentó un proyecto para que las senadoras embarazadas puedan votar a distancia

La senadora de Unión por la Patria (UxP), Anabel Fernández Sagasti, presentó este lunes un proyecto para que senadoras embarazadas puedan sesionar y votar a distancia. La referente mendocina impulsa la iniciativa días después de haber sido inhabilitada para participar del debate por la ley de propiedad privada, que tuvo lugar el jueves. Fernández Sagasti no podía concurrir al recinto debido a que cursa un embarazo de 32 semanas.

En primera instancia, la senadora opositora había solicitado una habilitación excepcional para sesionar de manera virtual ya que, por estricta indicación médica, tenía prohibido viajar a Buenos Aires. Y si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel había emitido un decreto para autorizar su participación remota, la medida estaba supeditada a la convalidación del pleno del cuerpo.

Anabel Fernández Sagasti junto a su pareja al anunciar su embarazo

Durante la sesión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, presentó una moción para bloquear el voto de la legisladora de UxP: “Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”.

El pleno de la Cámara alta resolvió, por amplia mayoría, en favor del planteo de Bullrich, por lo que el beneficio quedó sin efecto. En consecuencia, cuatro días más tarde, Fernández Sagasti se volcó a la red social X y anunció: “Presenté un proyecto para modificar el reglamento del Senado: que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota”.

La senadora de Unión por la Patria (UxP), Anabel Fernández Sagasti, presentó este lunes un proyecto para que senadoras embarazadas puedan sesionar y votar a distancia Captura de Pantalla

“Es un criterio único, objetivo y acotado: certificación médica que acredite riesgo de embarazo y contraindicación de viaje. No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave”, consideró a continuación.

La legisladora opositora recalcó que su caso no es el primero ni será el último. “No es la primera vez que el Senado resuelve esto: sesionamos de forma virtual durante la pandemia, con el aval de la Corte Suprema (sin cambiar el reglamento). Sabemos hacerlo cuando queremos”. “Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo”, insistió.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich Pilar Camacho

Y concluyó: “Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión”.