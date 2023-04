Fernández volvió a apuntar contra Milei y dijo: “No tenemos ninguna voluntad de andar emitiendo dinero a lo loco”

escuchar

Este mediodía el presidente Alberto Fernández se refirió a los problemas económicos por los que pasa la Argentina frente a empresarios Pymes de todo el país y, además de asegurar que tiene “responsabilidad fiscal”, dijo que no hubo voluntad del Gobierno de “andar emitiendo dinero a lo loco”. Sin embargo, justificó esta generación de pesos en los efectos negativos que tuvo la sequía sobre el ingreso de divisas a las arcas estatales. Al encabezar esta actividad en el Centro Cultural Kirchner, el mandatario además volvió a apuntar contra el líder de La Libertad Avanza y presidenciable, Javier Milei, por votar en contra del proyecto de cardiopatías congénitas para bebés recién nacidos.

Las apreciaciones sobre la economía las hizo en medio de un mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI). “No nos van asfixiar. No podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy”, planteó hacia el organismo internacional. Dijo después que su gestión “tiene responsabilidad fiscal” y siguió: “No tenemos ninguna voluntad de seguir con el déficit fiscal, queremos corregirlo, y no nos interesa andar emitiendo dinero a lo loco, pero hemos padecido la peor sequía desde 1929″.

Aseveró entonces, y sobre esto último, que esta situación que afectó más que nada al campo privó al país de entre 17 mil y 20 mil millones de dólares. “Al no entrar en la Argentina no nos permiten acumular reservas, nos complican las compras de insumos en las importaciones para las empresas que necesitan insumos importados para producir, y nos complica fiscalmente porque hay por lo menos 10 mil, 12 mil, 15 mil millones de dólares que dejan de circular y de pagar impuestos”, planteó.

Ante este panorama, dijo que su administración copiará el ingenio de los científicos para encontrar soluciones. “Vamos a ser innovadores y a hacer lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener, sin quitarle a ninguna Pyme y a ningún trabajador el apoyo del Estado; y sin quitarle a quien no tiene trabajo la preocupación del Estado porque tenga trabajo. Ni un paso atrás”, prometió.

Y bajo esa misma postura en la que buscó imprimir esperanza hacia adelante, enfatizó: “La historia dice que me tocó gobernar el peor de los tiempos, pero somos peronistas nosotros. Y a lo hecho, pecho. A lo que viene, pecho. Vamos a poner el pecho, la garra; vamos a poner a la Argentina de pie para que camine de una vez y para siempre. Pero esta vez no importando productos, sino produciendo en la Argentina”.

Contra Milei

Antes, Fernández había ido directamente contra Milei sin nombrarlo. Fue cuando criticó que el candidato libertario votara en contra del proyecto de ley para ampliar el programa de cardiopatías congénitas a bebés recién nacidos. “Después de escuchar un candidato a presidente cuando le preguntaron por qué no votó la ley que garantiza que el Estado pueda hacer una operación quirúrgica en bebés recién nacidos con cardiopatías congénitas, y que según los médicos les salvan la vida, la respuesta es que es un problema de los privados, no del Estado. ¿Así que los vida de los bebés recién nacidos es un deber del mercado? ¿O sea que el que tiene papás con plata puede hacerse la operación y el que no, marche preso?”, se preguntó el Presidente.

Mientras, planteó que hay “dos miradas” a la hora de gobernar y de hacer política, y volvió a decir que los dirigentes no son todos lo mismo. “La muerte de un bebé recién nacido por una cardiopatía heredada me preocupa y mucho. Si el Estado tiene que poner plata en eso, bienvenido sea; estamos invirtiendo en vida”, sentenció.

Es que cuando Milei justificó el voto en contra de su bloque, que integra junto a Victoria Villarruel, dijo que esta iniciativa implicaba más presencia del Estado “interfiriendo en la vida de los individuos” y también más gastos. “Eso no funciona así”, se quejó.

