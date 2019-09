Fernández y Lavagna evitaron opinar sobre el decreto presidencial

La misma cautela mostraron los referentes del Frente de Todos y Consenso Federal; Espert le dedicó una catarata de críticas a Macri

Gustavo Ybarra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019

El prudente silencio de los líderes de los principales frentes opositores ante las medidas de control de cambios instrumentadas por el Gobierno, un domingo y por decreto de necesidad y urgencia, se convirtió en una señal más que clara de la gravedad de la situación.

Así, las negativas a hablar de los candidatos presidenciales Alberto Fernández (Frente de Todos) y Roberto Lavagna (Consenso Federal) marcaron el ritmo en sus respectivos espacios electorales, en los que la mayoría de sus dirigentes, al menos los más responsables, optaron por seguir la política de sus líderes.

En el caso de Fernández, su silencio estuvo amparado por un oportuno viaje a España, país en el que desarrollará una agenda académica y política durante toda esta semana. Aun cuando la visita a la Península Ibérica estaba programada, la larga duración del vuelo del candidato a Europa se convirtió en la excusa perfecta para evitar definiciones que podrían traer consecuencias.

Sin alusiones al decreto del Poder Ejecutivo, pero apenas una hora después de que se conociera su publicación en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner publicó un video sobre su presentación de anteayer en La Plata en la red social Twitter.

Si bien el eje del mensaje es el video y el texto repite conceptos de su reaparición pública, su difusión no pareció casual. "Todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar para ayudar a cambiar esto y que no sea el péndulo permanente. Intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable", asegura la senadora en su tuit.

Por su parte, Lavagna prefirió apostar a la cautela y la prudencia ante lo que sus allegados calificaron de "medidas muy complejas". No obstante, el postulante de Consenso Federal podría romper el silencio hoy, a las 11, cuando participe de la reunión del Consejo Económico y Social de Buenos Aires junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey.

El que no tuvo contemplaciones fue José Luis Espert, quien en una catarata de mensajes en Twitter criticó las medidas y a Mauricio Macri.

"Control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados", afirmó el candidato presidencial del Frente Despertar, tras lo cual desafió "a los liberales que mandan a votar a Macri defendiendo el control de cambios".

"Cambiemos comenzó con kirchnerismo de buenos modales. Terminó con kirchnerismo explícito", agregó unos minutos después en un mensaje en el que consideró que "el populismo es así". "Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la séptima crisis en 50 años, pero no aprendemos", se quejó Espert, quien remató su faena afirmando que "Macri no es liberal".

No solo los políticos reaccionaron al control de cambios. La Asociación Bancaria (AB) reclamó ayer "un plan económico de emergencia para preservar las reservas del Banco Central (BCRA), los ahorros y el empleo".

Así lo manifestó el gremio en un comunicado firmado por su secretario general, Sergio Palazzo, quien denunció que el Banco Central está "peligro­samente despatrimonializado, al igual que el conjunto de la banca pública".

Voces kirchneristas

Más allá del silencio de su candidato, algunos dirigentes del kirchnerismo opinaron sobre las medidas. Así, el exembajador Eduardo Valdés aseguró que la "corrida bancaria no se la hacen a Macri, sino a Alberto Fernández, que es el que viene".

"En el Frente de Todos nadie salió a insultar al Presidente en estas semanas de crisis más aguda y, sin embargo, Carrió y Pichetto salen a decir lo peor", se quejó Valdés.

Por su parte, Nicolás Trotta, que integra los equipos económicos de Fernández, acusó al Gobierno de no asumir su responsabilidad en la crisis. "Los argentinos estamos sufriendo no solo de incertidumbre, sino de una profunda crisis social", sentenció.

Por último, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman apeló a la ironía. "Sacaron el cepo y te bajaron el sueldo o te dejaron sin laburo. Ahora volvió el cepo, pero el salario y el laburo no te los van a devolver", aseguró en Twitter.