Karina Milei se metió en el caso AFA y le respondió al abogado de la entidad: “Si son culpables tendrán que pagar”

En medio de las audiencias en el caso por evasión y apropiación de aportes de los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la secretaria de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, le respondió al abogado de la entidad, Gregorio Dalbón, luego de que acusara al Gobierno de querer quedarse con el ente rector del fútbol en el país.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta de X como respuesta a un video en donde Dalbón aseguraba que el juicio era una “cuestión absolutamente política" y “no jurídica”.

El abogado también dijo: “Se va a terminar arreglando políticamente... No con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina. Porque es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA, es porque se quiere quedar con la AFA”.

El ministro de Justicia Mahiques se alineó con la postura de Karina Milei. Minutos después del posteo de la hermana del jefe de Estado, el funcionario remarcó en sintonía que el Poder Ejecutivo no intervendrá en la causa “precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes”.

“Corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”, escribió el funcionario en X.

Y añadió: “Dicho marco jurídico prohíbe expresamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales, precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes”.

Para cerrar su publicación, Mahiques concluyó: “Este gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto —y seguirá poniendo— toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”.

Las acusaciones de Dalbón se dieron este miércoles tras la indagatoria del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien declaró frente al juez Diego Amarante en la causa que lo tiene como uno de los presuntos responsables de una millonaria retención de impuestos.

Toviggino salió del edificio una hora después y se retiró en una camioneta Jeep, sin chapa ni patente impresa. Presentó un escrito a modo de defensa, según supo LA NACION de fuentes judiciales.

Para mañana está convocado a declarar su jefe y líder de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En rechazo a la denuncia que dio inicio al expediente y en coincidencia con la primera fecha de ambas citaciones, la AFA suspendió los partidos de fútbol profesional del último fin de semana.

Antes de ir a declarar, Toviggino publicó un mensaje en redes sociales con una cita del papa Francisco. “Vivir es intentar. Y quien intenta inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, dice el texto que subió a su cuenta de X.

Tapia y Toviggino fueron citados a declarar en indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. A ambos se les prohibió la salida del país.

Ya fueron indagados el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, quien ocupaba antes ese cargo, el expresidente de Racing Víctor Blanco, y Gustavo Lorenzo, director general de la entidad, quien dio inicio a la ronda de llamados, el miércoles pasado. Se negaron a contestar preguntas del magistrado y, por escrito, pidieron ser sobreseídos.

Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

Además de esta causa, la AFA es investigada por posible lavado de dinero, en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta ante el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros, en un encubrimiento de lavado de dinero, en otro caso, contra su tesorero Pablo Toviggino.

Los dirigentes de la entidad sostienen, en parte, que la deuda ya está paga y aseguran que no hubo delito puesto que a través de una resolución oficial se habían suspendido las ejecuciones fiscales. El juez Amarante, sin embargo, rechazó los planteos tanto de Toviggino como del presidente Tapia.