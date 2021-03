Fernando Iglesias denunció que fue agredido por un diputado del oficialismo

Esta mañana, minutos después de que se diera media sanción al proyecto de ley que busca modificar el Impuesto a las Ganancias, el diputado Fernando Iglesias pidió hablar y ante la cámara llena denunció haber sido agredido dentro del recinto.

“Acabo de salir, iba al baño, y un diputado del Frente para la Victoria vino, se acercó, me empujó fuertemente y me hizo trastabillar. Le dije que lo iba a denunciar. Espero que haya cámaras y testigos, es inaceptable. Es un límite que nunca se ha cruzado. La violencia física es un límite que no debe cruzarse”, afirmó cuando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le dio la palabra.

Tras destacar que la votación había terminado con 241 votos positivos, una muestra del apoyo que la oposición dio a la medida impulsada desde el Gobierno, Iglesias agregó que pudo reconocer a quien lo agredió pero prefirió no identificarlo porque dijo que como tenía un barbijo puesto podría equivocarse y ese sería “un error imperdonable”. Sin embargo en redes sociales sí nombró al legislador que lo empujó: Carlos Alberto Vivero.

Acabo de ser agredido en @DiputadosAR por el diputado Vivero, del Frente de Todos, quien delante de diputados y empleados me empujó violentamente e intentó seguir agrediéndome. Pido la máxima severidad en la sanción. La violencia física es un limite que no debe ser cruzado. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 28, 2021

“Pido que tenga la sanción correspondiente, lo violencia física es un límite que no debe cruzarse y los argentinos tenemos una larga memoria acerca de eso, no se tiene nunca que repetir”, finalizó el diputado.

Iglesias, ya fuera de la sesión, contó en diálogo con radio Mitre que por el episodio debieron intervenir los empleados de seguridad y detalló el hecho: “Me empujó y me dijo botón, se ve que le molestan las cosas que digo”. “Yo no soy un hombre violento y no voy a responder con violencia. Me puse las manos en la espalda”, agregó.

Luego quien se dirigió a los legisladores en el lugar fue Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, quien destacó que no quería hacer de la situación “un gallinero” y dijo que buscarán la expulsión del agresor.

“Vamos a saber quién es pero lo que debería avergonzar a todos los colegas es la cobardía del que está sentado y fue y no es capaz de pararse y pedir disculpas. Es un cobarde, no merece ser parte del bloque de ustedes”, afirmó Negri.

Este es el diputado que me agredió. Vivero, del Frente de Todos, Neuquén. pic.twitter.com/hr87AKFBfB — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 28, 2021

Por parte del oficialismo quien pidió hablar fue Gabriela Cerruti, que contó que durante la sesión Iglesias publicó en redes sociales un mensaje que la tildaba a ella de loca y dijo: “La verdad es que a las mujeres nos molesta más que nos digan loca que un empujón”.

Quien cerró el tema fue Sergio Massa, que confirmó que se pedirá testimonio a quienes vieron el episodio y también las cámaras de seguridad del recinto para identificar a la persona y tomar las medidas correspondientes.

La locura es total pic.twitter.com/QolZED0fHL — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 27, 2021

