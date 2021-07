Fernando Iglesias salió del aire y José Luis Espert protagonizó un “tierno cruce” con Guillermo Moreno

Fuego cruzado. Este sábado se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas y, desde entonces, todos los precandidatos pasearon por los distintos canales de televisión. De esta manera, el economista liberal José Luis Espert se enfrentó este domingo con Guillermo Moreno en Crónica TV, unos minutos después de que -en el mismo canal- Fernando Iglesias se desconectara de la entrevista para “no interactuar” con el exsecretario de Comercio.

Lo que ocurrió entre el precandidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires y el peronista es que Iglesias estaba dando una entrevista a dicho canal, y allí dijo: “En 2019 sacamos 2.200.000 votos más que en 2015, y eso no es una opinión, es un dato. La diferencia fue que el kirchnerismo había ido separado en 2015, con [Sergio] Massa gritando que iba a meter preso a los Kirchner. Pero en 2019 hizo una alianza con los Kirchner, igual que Alberto [Fernández], que decía que Cristina [Kirchner] era una psicótica y que el peronismo se había tornado patético”.

En medio de esa conversación, Moreno -desde el estudio- acotó: “Me causa gracia lo que dice, si ahora no perdieron...”. “No pienso interactuar con el señor Moreno”, interrumpió Iglesias. Y el peronista insistió: “Entonces, yo opino por lo mío. Si ahora no perdieron, es porque antes no ganaron. Es una tontería lo que dice”. Automáticamente, el funcionario de Juntos por el Cambio se despidió: “Hasta luego, chicos. Gracias”. Y se desconectó.

Luego, Iglesias explicó en Twitter lo sucedido: “No debato con delincuentes patoteros a menos que mi función en el Congreso me lo exija. Le avisé a la productora que no iba a interactuar con Guillermo Moreno”.

No debato con delincuentes patoteros a menos que mi función en el Congreso me lo exija. Le avisé a tu productora que no iba a interactuar con Guillermo Moreno. Saludos @juancruzsanz https://t.co/IH0Fw4VzSG — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 26, 2021

Por otro lado, el debate entre Espert y Moreno se inició cuando el líder de Avanza Libertad sostuvo que, “por lo niveles de deterioro, la discusión ideológica a la gente no le importa”; por lo cual, para él, al momento de votar la sociedad “va a dejar de lado” la cuestión ideológica porque sus verdaderas preocupaciones son llegar a fin de meses, el empleo, el coronavirus y la inseguridad.

Por el contrario, Moreno opinó: “La cosa es sencilla. Cuando entren al cuarto oscuro van a pensar: ‘Cuando gobernaron los liberales, tuvimos hambre; cuando gobernaron los progresistas, tuvimos hambre; y cuando gobernamos los peronistas, comíamos asado todas las semanas. Los progresistas, Alfonsín, De la Rúa: hambre. Los liberales, Alsogaray, Espert: hambre. Cuando gobierna el peronismo, una vez por semana, asado. Mirá qué fácil”.

En ese momento, entre risas, Espert acotó: “Yo nunca goberné, Moreno”. “Alsogaray, gobernó. Es la doctrina. Son los liberales, viejo, terminala. Es el bono 9 de julio, todo lo mismo. Ahora, si se quiere levantar como el otro y decir: ‘Yo con Moreno no discuto porque qué se yo...’, bueno, pero los liberales fracasaron en la Argentina”, contestó el peronista, mientras el precandidato a los comicios bonaerenses lanzaba: “Sos una máquina de decir pavadas. ¿Vos estudiás para decir tantas pavadas? Las fabricás”.

Mi tierno cruce recién con el simio de Guillermo Moreno. pic.twitter.com/267tPmwtZI — Jose Luis Espert (@jlespert) July 26, 2021

“En el mundo, si se progresa, es porque hay libertad”, insistió Espert. Entonces, tentado, levantó el dedo y lo acusó: “Preso deberías estar vos”. “¿Qué? No te escuché”, bromeó Moreno, también entre risas. “En cana”, enfatizó entonces el liberal. Y siguiendo con el mismo tono, Moreno respondió: “No, no seas gil. No seas ortiva que es lo peor que puede haber”.

Ahí Espert lo volvió a señalar: “Es ser realista, este tipo destruyó el Indec y le mintió a toda la sociedad”. “Mirá las tonterías que dice este tipo”, respondió Moreno, mientras repetía: “Es un gil”. En ese momento, el exfuncionario del kirchnerismo se puso serio: “Eso podemos debatirlo. En vez de decir todas estas tonterías, ¿por qué no lo explicás y hacemos un debate los dos sobre el Indec. Y yo te puedo asegurar que no sabes nada, porque estos liberales se llenan la boca y no estudiaron nada”. Entonces, mientras el referente de Avanza Libertad repetía que debía y preso, Moreno lanzó: “Vos sos un ortiva, y el pueblo no vota ortivas”.

Vía Twitter, Espert compartió un recorte de la discusión con el exsecretario de Comercio: “Mi tierno cruce recién con el simio de Guillermo Moreno”, escribió irónico.

