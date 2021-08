Fernando Iglesias se defendió tras las críticas de María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato

Tras sus dichos sobre las visitas que recibió Alberto Fernández en Olivos, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) quedó en el centro de la polémica. No solo recibió críticas de la oposición, e incluso un pedido de expulsión de la Cámara, sino también de su propio partido. María Eugenia Vidal, quien encabeza la lista de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires en la que Iglesias ocupa el cuarto lugar, rechazó sus insinuaciones sobre la actriz Florencia Peña. Iglesias también fue cruzado por su colega, la diputada Silvia Lospennato. Corporativamente, nadie de Juntos por el Cambio salió en su defensa.

“Tienen todo el derecho a decir lo que opinan y yo también” contestó el diputado macrista consultado por LA NACION. Iglesias señaló que pertenecen al mismo espacio, al cual definió como “pluralista” y en el que cuentan con “libertad para sus opiniones.”

Iglesias además remarcó la importancia de la unidad de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones que deberán enfrentar en septiembre. “Tenemos que estar juntos para enfrentar a los adversarios”, dijo el diputado, señalando al kirchnerismo como el verdadero rival. Y agregó: “Yo critico a los que están en frente y priorizo la unidad de nuestro espacio”.

La exgobernadora bonaerense rechazó ayer los dichos de Iglesias en una entrevista en el canal TN. “No estoy de acuerdo con esa manera de expresarse. Como mujer, no puedo acompañar esa manera de expresarse sobre otras mujeres. Creo que si queremos de verdad avanzar a una sociedad más igual, tenemos que cuidar esas expresiones”, dijo Vidal sobre quien será candidato en su misma boleta.

Iglesias aseguró a LA NACION que su candidatura se mantiene firme y no corre riesgo por esta polémica ya que “representa una parte importante de los argentinos”.

Por su parte, Lospennato se expresó en su cuenta personal de Twitter: “Lo que tuiteó está pésimo. Hay que pedir explicaciones convincentes y la actividad de los no esenciales en Olivos a altas horas de la noche pero de todos, varones y mujeres y hacerlo sin insinuaciones ni prejuicios”.

Festejar un cumpleaños cuando se lo prohibís al resto de los ciudadanos es una falta de ética suficiente para que rindan cuentas. Como no tengo doble vara puedo criticar a un compañero de mi espacio político sin peros. Ojalá un día todos tengan esa libertad y coherencia. — Silvia Lospennato (@slospennato) August 3, 2021

El tweet que desató la polémica decía: “Para mi la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”. Una vez que se conoció la lista, donde figuraba el nombre de Florencia Peña como también el caso de la modelo Sofía Pacchi, Iglesias relacionó los ingresos a la residencia con “escándalos sexuales”.

La actriz respondió que se había reunido en privado con el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la situación de los actores y actrices en la pandemia y cuestionó que se apunte contra las mujeres cuando también figuran visitas masculinas. Respecto a esto, Iglesias se defendió y explicó que “ella, [Úrsula] Vargués y [Sofía] Pacchi no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al Presidente mientras no se podía ni despedir a agonizantes”.

Santiago Cafiero también se sumó a la polémica y dijo que esas palabras están “cargadas de odio y misoginia” y pidió analizar si “cabría algún tipo de sanción” para ellos en la Cámara de Diputados apuntando a Iglesias y a Waldo Wolff quien contestó el tweet inicial.

“Es un intento del Gobierno para correr la discusión”, aseguró Iglesias a LA NACION. “Mientras pedían no salir, el Presidente hacia fiestas. El Gobierno tiene que responder. Como no pueden, hacen esta campaña de victimización” agregó y volvió a repetir como en sus tweets que esa no había sido su acusación contra Florencia Peña.

El pedido de Cerruti

Acompañada por diputados nacionales del Frente de Todos, Gabriela Cerruti presentó ayer un pedido de expulsión de la cámara de Diputados para Iglesias por su actitud “violenta contra las mujeres” y sus dichos “misóginos”. “No toleramos más su maltrato, ni el de nadie” dijo en su cuenta de Twitter al presentar el documento.

Vamos a usar las herramientas que nos da la Democracia y la fuerza que nos da estar unidas y empoderadas para decir #BastaIglesias! #NoNosCallamosMás #EsViolenciaPolítica pic.twitter.com/YEzPaYX1DT — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 3, 2021

El proyecto de resolución presentado en la Cámara baja cuenta además con las firmas de Mónica Macha, Laura Russo, Hilda Aguirre, Mara Brawer, Ayelén Spósito, Patricia Mounier, Claudia Ormaechea, María Rosa Martínez, María Jimena López, Mabel Caparrós, Gisela Marziotta, Gabriela Estévez, Victoria Rosso y Paola Vessvessian.