Santiago Cafiero acusó de “odio y misoginia” a Fernando Iglesias y Waldo Wolff

La polémica no cede. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se sumó al repudio a los diputados opositores Fernando Iglesias y Waldo Wolff por haber cuestionado la visita a Olivos de la actriz Florencia Peña para reunirse con el presidente Alberto Fernández. Los legisladores habían ligado con un “escándalo sexual” la difusión de las planillas que registran los ingresos de visitantes a la residencia presidencial durante la cuarentena de 2020.

Para Cafiero, esas palabras están “cargadas de odio y misoginia” y pidió analizar si “cabría algún tipo de sanción” para ellos en la Cámara de Diputados, en sintonía con el pedido de expulsión que presentó la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti. ”Es muy penoso, todo lo que salió forma parte del discurso del odio, el enojar más a la gente. La oposición genera noticias falsas y después la realidad lo va aclarando todo”, dijo Cafiero en declaraciones a radio Diez.

Acusó a Iglesias y a Wolff de integrar “unas derechas reaccionarias antidemocráticas que está surgiendo en todo el mundo y que tienen su expresión en la Argentina”. Y añadió: “Si ese es el debate que propone parte de la oposición, va a ser un debate muy pobre. Repudiamos estos hechos que son muy canallescos”.

Fernando Iglesias Captura LN+

El debate sobre las visitas a Olivos durante el aislamiento tomó temperatura la semana pasada, cuando se revelaron las planillas que demuestran que el Presidente celebró su cumpleaños y el de su pareja, Fabiola Yáñez, con invitados, en momentos en que se prohibía todo encuentro social en lugares cerrados. Además, se conocieron reuniones en apariencia no esenciales con actores, deportistas y dirigentes sindicales. En ese contexto hubo un fuerte debate también por el papel de Sofía Pacchi, una modelo que fue contratada como empleada de la Secretaría General de la Presidencia para asistir a Yáñez.

Fabiola Yáñez y Sofía Pacchi, en la Casa Rosada

Iglesias había sido aludido ayer no solo por kirchneristas, sino también por dirigentes de su partido, como Silvia Lospennato. El mensaje que desató la discusión decía: “Para mi la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”. Wolff lo celebró. Florencia Peña salió al cruce, cuestionó el hecho de que las visitas masculinas hayan pasado desapercibidas, y sentenció: “Otra vez solo por ser mujeres quedamos en el banquillo de los acusados desde la sexualidad. Instalaron cosas muy fuertes, como decirme ‘el gato del Presidente’; pero se despertó un debate interesante que está bueno que participemos”.

Con el escándalo ya desatado, Iglesias explicó: “Nunca dije que Florencia Peña fuera petera del Presidente. Sí dije que ella, [Úrsula] Vargués y Pacchi no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al Presidente mientras no se podía ni despedir a agonizantes. También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K”.

