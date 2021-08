Juntos por el Cambio selló “un acuerdo político” para bajar las tensiones internas

“El verdadero enemigo está afuera y es el kirchnerismo”. Con la presencia de manera virtual de Mauricio Macri , ese fue el lema acordado hoy en la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio buscando calmar las tensiones internas tras la primera semana de campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre. El “manual de convivencia” se transformó en un acuerdo político entre Pro, la UCR y la Coalición Cívica para garantizar la unidad.

Los principales referentes del espacio participaron hoy del encuentro virtual convocado por Alfredo Cornejo, el titular de la UCR, quien había pedido que se frenara el código redactado por Bullrich. Fuentes cercanas al exgobernador mendocino afirmaron que “esta cancelado el código, pero no el espíritu”. La mesa nacional se reunirá una vez por semana para “monitorear” la situación y garantizar la unidad .

La tensión alcanzó su cima por la definición de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, donde competirán las listas que encabezan Diego Santilli , impulsado por Pro, contra la de Facundo Manes , respaldado por la UCR .

Facundo Manes y Diego Santilli

“Llegamos a la conclusión de que no hacía falta un código de ética ni un manual, alcanza y sobra con un acuerdo político de convivencia. Un manual hubiera puesto a toda la prensa a mirar quién dijo qué cosa y a Juntos por el Cambio como un gran espacio de confrontaciones”, dijeron voces que participaron de la reunión.

Durante el encuentro consensuaron ejes. Serán plasmados en un documento que los precandidatos deben respetar y priorizar en todas las provincias “de modo que se destaque que la unidad es el valor máximo a defender por todos nosotros”, indicaron. Según explicaron los referentes que estuvieron en el encuentro el principal objetivo del “acuerdo de convivencia” es “entender que nuestros adversarios no somos nosotros”. La campaña deberá apuntar al gobierno actual quienes “apelan al relato en vez de la gestión” y todos deberán respetar el documento con los lineamientos que trabajaron en conjunto.

“Bajar un cambio”

“Todos los dirigentes tiene que bajar un cambio”, señalaron voces cercanas Patricia Bullrich, líder de Pro quien después de la reunión viajó a Mendoza para hacer una recorrida política. No se hicieron referencias explícitas a Lilita Carrió ni a ninguna persona en particular como así tampoco “se hizo alusión a los episodios”. Sin embargo, fuentes de la UCR dijeron que la Coalición Cívica se comprometió a “que Lilita no haga estas cosas”. La líder había dicho que demandaría a Facundo Manes por “daño moral” acusándolo de mitómano. En una entrevista con LA NACION el médico dijo que ella le ofreció secundarla en la fórmula presidencial en 2015.

Desde la Coalición Cívica dijeron que fue una reunión “productiva y necesaria”, donde “se pudo poner todo sobre la mesa” y aunque también remarcaron que no se hablo explícitamente de los enfrentamientos aclararon que no son de un solo lado.

Lilita Carrió

Los referentes de Juntos por el Cambio coincidieron en que no fue una buena semana la que dio inicio a la campaña, pero buscarán que ahora la interna “sea virtuosa” poniendo en valor “una PASO atractiva” frente al espacio unificado del Frente de Todos.

“Un candidato como Manes nos permite no solo tener apoyos del sector de la grieta sino que llegar a otros sectores. Tenemos que tener esa tolerancia a esos nuevos candidatos para sumar”, afirmaron voces cercanas a Cornejo ilusionados con un buen resultado en la provincia de Buenos Aires.

A contramano del acuerdo de no agresión que se resolvió en la cumbre, el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a atacar a Rodríguez Larreta por imponer su estrategia electoral. “Ya se cree presidente. Ya lo corrió a Mauricio [Macri] y le pasó el cepillo a Patricia [Bullrich]”, dijo hoy el jujeño, uno de los impulsores de la candidatura de Manes en la provincia de Buenos Aires.

La reunión duró cerca de una hora y contó con asistencia casi perfecta, incluido el expresidente Macri que se encuentra varado en Zurich. El único ausente fue Martín Lousteau. Además, participaron el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; la ahora candidata porteña María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y el senador Humberto Schiavoni. De la Coalición Cívica estuvieron su presidente, Maxi Ferraro, los diputados Maricel Etchecoin y Juan Manuel López. Por parte de la UCR asistieron Alfredo Cornejo, el presidente del bloque Mario Negri y el senador nacional Luis Naidenoff. Miguel Ángel Pichetto también estuvo en el encuentro virtual de la principal coalición opositora.