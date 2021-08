Fernando Iglesias se enojó con Luis Novaresio: “¿No te da vergüenza, Luis?”

En el programa Debo Decir, que Luis Novaresio conduce en América TV, Coco Sily contó que el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Fernando Iglesias le inició acciones legales, luego de que el humorista dijera que lo iba a “cagar bien a trompadas” por criticar a la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Es un calentón, y usó algo que no es literal”, consideró el periodista sobre la actitud de Sily, lo que despertó el enojo de Iglesias.

Como es usual, el actual diputado opositor que busca renovar su banca utilizó Twitter para apuntar contra Novaresio. “¿No te da ni un poquito de vergüenza, Luis?”, le preguntó, junto al extracto del programa, del que también participó el actor Gerardo Romano que, junto a Sily, son confesos oficialistas.

“[Fernando Iglesias] me hizo un juicio por amenazas. Tiene un estilo político muy urticante. Se había metido con Estela de Carlotto que para mí es como meterte con mi vieja, a muchos nos pasa lo mismo, próceres en vida, y me agarró el ataque de calentura y lo dije desde el personaje, que todo el mundo conoce”, contó Sily, en cuanto a aquel episodio en que amenazó a Iglesias. “Mirá para todos lados cuando salgas, de donde salgas, porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas”, le había dicho.

El día en que Coco Sily amenazó a Fernando Iglesias con "cagarlo bien a trompadas"

El humorista se mantuvo en su consideración de que el legislador es “un personaje nefasto para la política argentina”, que hizo “mucho daño como tantos otros”, pero admitió: “La expresión estuvo mal, fue un exabrupto que yo cometí. Al otro día, antes de que pase cualquier cosa, cuando vi el rebote, sin ningún problema dije ‘sigo pensando lo mismo, pero la manera fue mala, fue un exabrupto y me disculpo’”.

La visión de Novaresio

Mientras Novaresio le preguntó a Romano qué opinaba de Iglesias, Sily le advirtió, entre risas: “Ahorrate el juicio”. Pero Romano no hizo alusión directa al diputado. “Creo profundamente en la democracia, y el neoliberalismo es una forma de totalitarismo, es la encarnación del totalitarismo en el siglo XXI”, se limitó a decir.

Fue en ese momento cuando el conductor expresó su parecer, que luego indignó al representante de JxC, ubicado cuarto en la nómina que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad. “Hay algo que a mí me sorprende. Con Coco nos conocemos poco, pero lo quiero un montón, y una vez él tuvo una discusión con un colega y yo digo ustedes no saben la calidad de persona que es Coco Sily”, comenzó Novaresio.

“Es un calentón, y usó algo que no es literal. Si yo digo me voy a morir, no estoy diciendo literalmente que me voy a morir. Vos no estás diciendo que lo vas a cagar a piñas literalmente. Cuando los literal empiezan a ser... es complicado”, manifestó el conductor rosarino.

De acuerdo con él, Sily indicó que “la literalidad es una de las peores cosas que suceden en la vida, porque mata cualquier posibilidad de la metáfora, que es la cosa mas maravillosa que existe en el mundo”, mientras Novaresio afirmaba en señal de coincidencia.

No te da ni un poquito de vergüenza, Luis? @luisnovaresio pic.twitter.com/Qj39zyiTv2 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 23, 2021

“Creo que fue una utilización. Hace tantos años que hago radio y televisión, que saben el componente de personaje. Pero tengo esa facilidad, poder disculparme con mucha gente, he tenido peleas absolutamente idiota y tontas”, manifestó Sily y agregó: “A veces yo me desconozco. Es un laburo que hay que hacer con el enojo, porque debe ser el ego también, responde a algo”.

Por último, y concluido el tema, Romano aseguró que es “peronista y kirchnerista”, mientras que Sily afirmó lo mismo, pero aclaró: “Más peronista”.

LA NACION