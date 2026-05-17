FF.AA: tras el recorte presupuestario, el jefe de la Armada pidió “recuperar capacidades navales y submarinas”

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, planteó la necesidad estratégica que tiene la Argentina de “mirar al mar” haciendo especial hincapié en la proyección antártica del país, tras lo cual destacó la aspiración de la fuerza de “recuperar capacidades navales y submarinas”.

“La Armada Argentina tiene la misión primordial de proteger vastos espacios marítimos y fluviales de jurisdicción e interés nacional. Por ello, aspiramos a recuperar capacidades navales y submarinas, que contribuyan a optimizar esa misión en la inmensidad de nuestros mares”, afirmó Romay.

El jefe de la Marina formuló estos conceptos menos de una semana después de conocerse el fuerte recorte presupuestario decidido por el Gobierno de Javier Milei para el área de defensa. Fue durante el discurso que ofreció esta tarde en la base naval de Puerto Belgrano en ocasión de celebrarse el 212 aniversario de la batalla de Montevideo, combate naval considerado mojón fundacional de la Armada nacional.

El acto oficial por el Día de la Armada Argentina, en la Base Naval de Puerto Belgrano X @FAArgentinas

Romay compartió escenario con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, que fue el principal orador del acto, y el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

A su turno, el marino realizó un breve repaso sobre el rol protagónico de la marina de guerra en la historia argentina, legado del que dijo sentirse orgulloso, tras lo cual aseguró que “hoy la Armada Argentina procura estar preparada para hacer frente a los desafíos del siglo XXI”.

“La situación geográfica y conformación física de nuestro país nos obligan a mirar al mar. La Argentina es un país bicontinental y oceánico, por lo cual el Atlántico Sur constituye un escenario estratégico para la Nación, en virtud de los vastos espacios marítimos de nuestro mar territorial, zona económica exclusiva, zona continua y extensa plataforma continental, ricos en recursos naturales, con acceso a los pasajes interoceánicos y una proyección privilegiada hacia la Antártida”, agregó Romay.

En dirección a la población civil, Romay le pidió que “tomen conciencia del valor del mar como fuente de prosperidad y factor de progreso”, y destacó la importancia del comercio por vía marítima y la explotación de los recursos marinos como “dinamizadores de la economía y, al mismo tiempo, soportes imprescindibles para asegurar la integridad nacional”.

Fue entonces cuando Romay pidió “recuperar capacidades navales y submarinas”. Tras lo cual agregó: “Contamos para ello con el firme apoyo del Ministerio de Defensa y nuevos instrumentos recientemente promulgados por el gobierno nacional para la adecuación y reequipamiento militar argentino, lo cual nos genera expectativas positivas en cuanto a la efectiva posibilidad de recuperación de las capacidades que nuestra Institución necesita”.

El ministro de Defensa, Carlos Presti X @FAArgentinas

Las Fuerzas Armadas no pudieron evitar un recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno en toda la administración pública y que en el caso del área de Defensa alcanza a los $59.600 millones.

Si bien no hubo precisiones oficiales, fuentes consultadas por LA NACION revelaron que los ajustes serán de $12.600 millones en el Ejército, $27.040 millones en la Armada, $16.500 millones en la Fuerza Aérea y $3762 millones en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Precisamente, la Armada sería la más fuerza perjudicada por el recorte. Se verá obligada a reducir $15.220 millones en componentes del alistamiento operacional, como el proyecto de helicópteros navales livianos ($10.600 millones) y servicios de mantenimiento ($2300 millones), y otros $11.820 millones en áreas de sanidad naval, que repercutirán en una caída de los bienes de consumo y servicios profesionales técnicos.

Los ajustes se conocieron semanas después de la publicación del decreto 314/2026, por el cual el presidente Javier Milei ordenó destinar el 10% del producido de las privatizaciones de empresas estatales al financiamiento de un plan de adecuación y reequipamiento militar. Las primeras conclusiones, en virtud del nuevo recorte, definen esta fuente de recursos como “un financiamiento aleatorio e insuficiente”, al no garantizar un flujo constante de recursos.