Rechazo de la Iglesia al operativo policial en villas porteñas: “Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira”

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, repudió este domingo el operativo “Tormenta Negra”, que ejecutó el jueves el gobierno porteño en 15 villas y asentamientos, con un despliegue de 1500 efectivos policiales, que derivó en 27 detenidos. “Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira”, fue una de las frases que García Cuerva utilizó para sus cuestionamientos, en una misa que brindó en la Villa 31 (actual Barrio Padre Mugica). Los curas villeros, en tanto, difundieron un mensaje en el que condenaron la “estigmatización” y el hostigamiento", y consideraron que el desembargo policial fue “una sobreactuación exagerada”.

“Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios, y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico, tormenta negra se llama la falta de trabajo, tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, tormenta negra se llama cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es tormenta negra y hace décadas que la sufren nuestros barrios”, criticó García Cuerva al encabezar una misa en la Villa 31.

En su mensaje durante la Solemnidad de la Ascensión del Señor, el arzobispo de Buenos Aires pidió “que se de un nuevo amaneces, que en la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario comprometido, que, tomando los ideales del Padre Mugica, se comprometa con el hoy”.

Jorge Macri y su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el jueves, durante el operativo Tormenta Negra

El operativo policial, del que participó el propio jefe de gobierno Jorge Macri, fue centro de las críticas de los curas villeros porteños, que difundieron un mensaje luego de la misa que ofició García Cuerva. “Junto a los vecinos y tantas organizaciones sociales, venimos pidiendo presencia del Estado, puntualmente de fuerzas de seguridad, así como lucha contra el narcotráfico. Pero repudiamos lo sucedido en esta y en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires la noche del pasado jueves 14 de mayo en el llamado ‘operativo antinarco’. Sin negar que hubo alguna acción en ese sentido, vimos con tristeza que le sacaron la comida a quienes la venden en estos tiempos de tanta falta de trabajo, se llevaron motos, personas y ropa a la venta con una sobreactuación exagerada”, reprocharon.

“Show mediático”

“Las villas no necesitan show mediático. Las villas no son la vecindad del Chavo. Los vecinos son protagonistas de sus vidas. Lo del jueves y el hostigamiento a tantos trabajadores de los barrios populares acrecienta la estigmatización ya existente en muchos sectores de la sociedad”, subrayaron los curas villeros porteños en su comunicado.

“Necesitamos más integración y menos discriminación, más empatía y menos desprecio a los más pobres. Necesitamos acciones concretas de combate al delito. Nuestros barrios necesitan trabajo, alimentos, acceso a la salud, acompañamiento de los chicos, adolescentes y jóvenes, tan expuestos a los mercaderes de la droga. Necesitamos la integración de las villas al resto de la ciudad, con cloacas, vivienda digna, agua y buen tendido eléctrico y no desprecio a los pobres y a los inmigrantes. Lamentablemente, hoy estamos sintiendo olor a erradicación”, denunciaron los sacerdotes que trabajan en villas y asentamientos de la Capital Federal.

Detenciones durante el operativo porteño Policía de la Ciudad

El operativo que desplegó el gobierno porteño y cuestionó la Iglesia se desarrolló en villas como la 31, la 1-11-14, la 21-24 y la Zavaleta, entre otras.

Sucedió el jueves, entre las 19 y las 22 y, según informó el gobierno porteño, derivó en la clausura de “25 comercios, en su mayoría de venta de celulares presuntamente robados, o salitas médicas ilegales”, el secuestro de “113 motos y 64 autos” y la identificación de siete “contraventores por ‘uso de arma impropia’ (cuchillos, facas, entre otras)”.