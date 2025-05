Ficha limpia | En el Gobierno se defiende de las acusaciones de un pacto: argumentan que Milei es hoy el principal perjudicado

Dos votos, el de los senadores misioneros que se dieron vuelta a último momento e impidieron llegar a la mayoría para aprobar el proyecto de ficha limpia. La versión de un presunto acuerdo político de La Libertad Avanza con Carlos Rovira -poder real en las sombras del gobernador de Misiones, Hugo Passalaqua- para obtener su favor en el Congreso a cambio de no interferir en su terruño. Comunicados oficiales de la Casa Rosada que salieron de forma exprés luego del rechazo al proyecto. Y los “aliados-rivales” de Pro apuntando a Balcarce 50 y a Javier Milei por el fracaso de la ley.

Ese combo llevó hoy a la Casa Rosada a quedar bajo la lupa por la votación de anoche en el Senado, cuando se esperaba que ficha limpia se convirtiera en ley y la historia terminó al revés. Para sorpresa de todos, faltó un voto y el proyecto volvió a foja cero. Fue notoria la cara de asombro en todo el recinto, desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta los senadores cristinistas más puros, principales interesados en voltear la iniciativa para que Cristina Kirchner quede habilitada como eventual candidata nacional.

El festejo de Alicia Kirchner tras el rechazo de ficha limpia en el Senado

La trama de ficha limpia siempre puso al mileísmo en un lugar de extrema incomodidad, con una bandera que históricamente enarboló Pro y que Milei súbitamente quiso apropiarse en el último verano más el peso de la responsabilidad de juntar los votos puesto en la Casa Rosada (que tiene seis senadores), mientras se sembraban dudas sobre el interés real del oficialismo en el proyecto.

En el Gobierno niegan de cuajo todas esas especulaciones. El día después de la votación, dicen que hicieron “todo para que saliera” el proyecto, que Rovira “es amigo de todos” y que hoy Milei es el principal perjudicado. Aseguran que basta con mirar “quién ganó y quién perdió” con la historia. “Ganó Cristina y ganó [Silvia] Lospennato con su discurso. Nosotros quedamos en un mal lugar”, dijo a LA NACION un exponente del oficialismo que formó parte de las conversaciones de cúpula en el Gobierno antes y después de la votación.

Uno de los colaboradores de la Casa Rosada que fatigó teléfonos en las últimas horas relató: “Nosotros estábamos incómodos porque si dilatábamos la sesión de ayer nos iban a acusar de entorpecer. Pero nunca tuvimos la seguridad total de los votos. Por eso el lunes propusimos que todos los senadores manifiesten un compromiso de voto. Para que se supiera si los votos estaban o no. Pero Pro no quiso regalarnos la bandera”.

Según esta fuente, la presión de Pro por tratar el tema antes de las elecciones porteñas del 18 de mayo (Lospennato es la candidata amarilla y es la promotora original de ficha limpia) llevó al Gobierno a tener que “minimizar riesgos” y “hacer todo para que saliera”, aun cuando La Libertad Avanza hubiera preferido no tratar el tema esta semana. “Buscamos los votos pero nos quedaban dudas sobre los misioneros, los santacruceños y algunos radicales”, contó.

Victoria Villarruel en la votación de ficha limpia en el Senado Nicolás Su

“Nos acusaban de entorpecer ficha limpia. Por eso el lunes pedimos el compromiso anticipado del voto. Para que se blanqueara si estaban las voluntades o no. No había que votar si no estaba la seguridad del número”, agregó. Hoy Adorni emitió un mensaje oficial y dijo: “Con seis senadores, no estaban los votos para aprobarlo. Queríamos evitar que se tratara el proyecto y se cayera”.

Lo llamativo fue que en los pasillos del Senado, el clima era otro y había trascendido que el poroteo del oficialismo daba bien en la previa de la sesión.

En el Gobierno anoche hubo conversaciones de cúpula hasta altas horas de la madrugada. Hubo intercambios telefónicos entre Eduardo “Lule” Menem -funcionario de Karina Milei encargado del vínculo político con las provincias-, el estratega presidencial Santiago Caputo (habitual operador de los votos en el Congreso) y Ezequiel Atauche, titular de la bancada de LLA en el Senado. “Había indignación, bronca y preocupación por cómo se iba a leer esto”, juró uno de ellos.

Suspicacias

Resulta difícil para el Gobierno evitar las sospechas si se mira cómo fue la trayectoria de ficha limpia y de las votaciones en el Senado. El 20 de febrero, el Senado votó la creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA, que salió rechazada gracias a los votos negativos de senadores que responden a sus provincias (de Corrientes, Córdoba, Río Negro y Salta) y a la ausencia de los dos misioneros que ayer dieron vuelta su voto, Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social). Los senadores de Misiones vienen acompañando al Gobierno en votaciones clave.

En Diputados, cuando se trató ficha limpia por primera vez, LLA impidió que se llegara al quórum y el proyecto se trabó. En aquel entonces la política especuló con un “pacto del Gobierno con el kirchnerismo”. Javier Milei lo negó y le envió un mensaje por WhatsApp a Lospennato, la cara visible del proyecto.

Le dijo que quería trabajar con ella una iniciativa de ficha limpia nueva, más pulida en términos técnicos para evitar que en provincias gobernadas por un mismo espacio político desde hace décadas, una justicia “adicta” pudiera dejar fuera de juego a un opositor por pedido del “señor feudal”.

Fue así como el Presidente durante el último verano elaboró un nuevo proyecto y buscó apropiarse de la iniciativa, aún cuando sobrevolaron dudas sobre si el Gobierno creía genuinamente en la herramienta, que impediría que Cristina Kirchner (que tiene una condena confirmada en la causa Vialidad) se postule a cargos nacionales. Por eso, en el kirchnerismo agitan la bandera de la proscripción.

El tuit de Juan Doe

Alimentaron estos fantasmas algunos mensajes en redes sociales de influencers libertarios. El director Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira (más conocido en X como Juan Doe), el 4 de mayo hizo un análisis de las elecciones en Rumania. Recordó que en noviembre de 2024 ganó “por un pelo” el candidato de ultraderecha Calin Georgescu pero que el gobierno socialista rumano anuló ese comicio y “proscribió a Georgescu”. “Seis meses después convocaron a una repetición de las elecciones y el candidato de la derecha George Simion, fanático de Milei y de Trump, arrasó con el 40% de los votos”. “La boludez de la proscripción política”, agregó Carreira.

Lo que acaba de pasar en Rumania es una LOCURA.



En noviembre del 2024 ganó las elecciones por un pelo el candidato de la derecha, Calin Georgescu, con el 22% de los votos, contra el 19% de la izquierda.



Inmediatamente, el Gobierno socialista rumano y la Unión Europea se unieron… pic.twitter.com/AjqTeCz36u — Juan Doe (@jdoedoe101101) May 4, 2025

Un comunicado muy veloz

Lo otro que generó sorpresa fue la velocidad con la que se publicó el comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA) condenando el rechazo al proyecto de ficha limpia. El escrito se publicó media hora después de la votación. Fuentes de la Casa Rosada explicaron que en todo momento el equipo de comunicación trabajó con tres escenarios: que no hubiera quórum, que saliera aprobado y que saliera rechazado. “Laburamos todo previamente porque había que salir a instalar primero la versión nuestra”, señalaron.

Como suele hacerse con los comunicados de OPRA, trabajaron en conjunto los equipos de Manuel Adorni, de Carreira y de Caputo. “No queríamos que Lospennato se apropiara del tema”, afirmaron hoy.

No de casualidad, anoche pautaron que Adorni emitiera un mensaje público esta mañana. Primero se anunció para las 11.30 y luego se adelantó a las 11. Es que Pro había anunciado una conferencia de prensa para esa misma hora.

La relación del Gobierno con Pro pasa ahora por un pésimo momento. Milei hoy llamó “mentirosa” a Lospennato, denunció operaciones y dijo que sacará “a patadas en el culo” a los corruptos. Adorni, por su parte, dijo que la candidata de los amarillos en la Ciudad deberá “pedir perdón”.