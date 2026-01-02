LA NACION

Finalmente renunció el secretario de Culto y será reemplazado por su segundo

Nahuel Sotelo dejó su cargo para ir a la Legislatura bonaerense y su lugar lo ocupará Agustín Caulo, que ocupaba la subsecretaría del área y también responde a Santiago Caputo

Agustín Caulo (tercero de izquierda a derecha) junto a cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, cardenal Leonardo Sandri, sor Raffaella Petrini, el cardenal Pietro Parolin, el cardenal Fernando Vergez, monseñor Guillermo Karcher
Tras la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización rumbo a la Legislatura bonaerense, oficializada hoy en el Boletín Oficial (B.O), quedará en ese cargo, del Palacio San Martín, su hasta ahora su segundo en el área y hombre de confianza, Agustín Caulo.

La decisión fue confirmada a LA NACION por fuentes de Casa Rosada, luego de que a primera hora de este viernes se oficializara la salida de Sotelo de la Secretaría a la que llegó en agosto 2024. Fue cuando todavía lideraba la Cancillería Diana Mondino, quien poco después saldría eyectada del cargo. “Continúa el 2 de Nahuel”, dijeron las fuentes consultadas.

De perfil conservador y muy católico, Sotelo mantiene una excelente relación con Balcarce 50. Donde es considerado uno de los “guardianes” más “puros” del corazón libertario, como lo describen internamente, y se mantuvo en el cargo con la llegada del sucesor de Mondino, Gerardo Werthein, y luego con el desembarco de Pablo Quirno, actual cabeza del Palacio San Martín.

El saliente secretario de Culto, Nahuel Sotelo
Su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue en reemplazo de Francisco Sánchez y ese desembarco incluyó la extensión del nombre del área, que entonces pasó de ser Secretaría de Culto a Secretaría de Culto y Civilización.

Sotelo, de 32 años, es hombre de las denominadas “fuerzas celestiales”, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. Y fue el único integrante de ese sector que logró integrar la lista libertaria de las elecciones bonaerenses, en septiembre pasado, en medio de la disputa entre ese sector y el de los “territoriales”, como se conocen al diputado y armador, Sebastián Pareja y los primos, Martín y Eduardo “Lule” Menem, que responden a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Esa interna fue feroz y Sotelo logró superar esas diferencias y ubicarse en la lista, que ahora lo lleva nuevamente a la Legislatura, en la que ya estuvo entre 2021 y 2024. Allí es uno de los principales referentes del espacio libertario, en especial junto al titular del bloque violeta, Agustín Romo, de quien es amigo personal.

“Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, consignó el decreto que lleva la firma del presidente, Javier Milei y del canciller Quirno.

En su lugar quedará oficializado en los próximos día, Caulo, Al igual que Sotelo, Caulo, a quien apodan “el chino”, tiene un perfil católico y muy conservador, cercano a la Iglesia. Antes de llegar a la subsecretaria de Culto y Civilización, en la que fue nombrado en septiembre de 2024, se desempeñó como director nacional de Culto Católico, también en el Palacio San Martín. Y también, al igual que su antecesor, reporta a las denominadas “fuerzas celestiales” de Caputo.

