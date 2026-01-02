Finalmente renunció el secretario de Culto y será reemplazado por su segundo

Tras la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización rumbo a la Legislatura bonaerense, oficializada hoy en el Boletín Oficial (B.O), quedará en ese cargo, del Palacio San Martín, su hasta ahora su segundo en el área y hombre de confianza, Agustín Caulo.

La decisión fue confirmada a LA NACION por fuentes de Casa Rosada, luego de que a primera hora de este viernes se oficializara la salida de Sotelo de la Secretaría a la que llegó en agosto 2024. Fue cuando todavía lideraba la Cancillería Diana Mondino, quien poco después saldría eyectada del cargo. “Continúa el 2 de Nahuel”, dijeron las fuentes consultadas.

De perfil conservador y muy católico, Sotelo mantiene una excelente relación con Balcarce 50. Donde es considerado uno de los “guardianes” más “puros” del corazón libertario, como lo describen internamente, y se mantuvo en el cargo con la llegada del sucesor de Mondino, Gerardo Werthein, y luego con el desembarco de Pablo Quirno, actual cabeza del Palacio San Martín.

El saliente secretario de Culto, Nahuel Sotelo Hernan Zenteno - La Nacion

Su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue en reemplazo de Francisco Sánchez y ese desembarco incluyó la extensión del nombre del área, que entonces pasó de ser Secretaría de Culto a Secretaría de Culto y Civilización.

Sotelo, de 32 años, es hombre de las denominadas “fuerzas celestiales”, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. Y fue el único integrante de ese sector que logró integrar la lista libertaria de las elecciones bonaerenses, en septiembre pasado, en medio de la disputa entre ese sector y el de los “territoriales”, como se conocen al diputado y armador, Sebastián Pareja y los primos, Martín y Eduardo “Lule” Menem, que responden a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Esa interna fue feroz y Sotelo logró superar esas diferencias y ubicarse en la lista, que ahora lo lleva nuevamente a la Legislatura, en la que ya estuvo entre 2021 y 2024. Allí es uno de los principales referentes del espacio libertario, en especial junto al titular del bloque violeta, Agustín Romo, de quien es amigo personal.

“Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, consignó el decreto que lleva la firma del presidente, Javier Milei y del canciller Quirno.

En su lugar quedará oficializado en los próximos día, Caulo, Al igual que Sotelo, Caulo, a quien apodan “el chino”, tiene un perfil católico y muy conservador, cercano a la Iglesia. Antes de llegar a la subsecretaria de Culto y Civilización, en la que fue nombrado en septiembre de 2024, se desempeñó como director nacional de Culto Católico, también en el Palacio San Martín. Y también, al igual que su antecesor, reporta a las denominadas “fuerzas celestiales” de Caputo.