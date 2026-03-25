Las frases más fuertes de Adorni en la conferencia de prensa: “Con mi plata hago lo que quiero”

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, comenzó su conferencia de prensa a las 11.11 de este miércoles con un tono confrontativo y evitó profundizar sobre las controversias que lo rodean desde hace semanas: el viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, al avión presidencial para ir a Nueva York; los vuelos de ida y vuelta a Punta del Este con su familia cuyos pagos no están aclarados; y la situación de sus bienes declarados.

“Con mi plata hago lo que quiero”, afirmó ante los periodistas en la sala de prensa de la Casa Rosada.

En el inicio de su alocución leyó un descargo en el que sostuvo que no brindaría precisiones que pudieran “entorpecer” la investigación judicial en curso. Tras presentar esa excusa, repasó medidas del gobierno de Javier Milei y defendió sus gastos, al señalar que corresponden al ámbito privado.

Adorni en conferencia de prensa

Luego, respondió cinco preguntas con cruces de por medio con la prensa. El ministro coordinador se retiró abruptamente tras una discusión en torno al último interrogante, momento en que relativizó la supuesta falta de respaldo del oficialismo. En total, habló más de media hora.

A continuación, las frases más fuertes de Adorni durante la conferencia: