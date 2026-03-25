Las frases más fuertes de Adorni en la conferencia de prensa: “Con mi plata hago lo que quiero”
El jefe de Gabinete respondió cinco preguntas y habló durante más de media hora sobre los escándalos que lo rodean
- 3 minutos de lectura'
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, comenzó su conferencia de prensa a las 11.11 de este miércoles con un tono confrontativo y evitó profundizar sobre las controversias que lo rodean desde hace semanas: el viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, al avión presidencial para ir a Nueva York; los vuelos de ida y vuelta a Punta del Este con su familia cuyos pagos no están aclarados; y la situación de sus bienes declarados.
“Con mi plata hago lo que quiero”, afirmó ante los periodistas en la sala de prensa de la Casa Rosada.
En el inicio de su alocución leyó un descargo en el que sostuvo que no brindaría precisiones que pudieran “entorpecer” la investigación judicial en curso. Tras presentar esa excusa, repasó medidas del gobierno de Javier Milei y defendió sus gastos, al señalar que corresponden al ámbito privado.
Luego, respondió cinco preguntas con cruces de por medio con la prensa. El ministro coordinador se retiró abruptamente tras una discusión en torno al último interrogante, momento en que relativizó la supuesta falta de respaldo del oficialismo. En total, habló más de media hora.
A continuación, las frases más fuertes de Adorni durante la conferencia:
- “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”.
- “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.
- “Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.
- “Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”.
- “Todo es parte de toda la operación política mediática y política que se armó contra el Gobierno; no sólo fue contra mí. Soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo”.
- “El viaje a Punta del Este fue estrictamente personal; fueron vacaciones con mis hijos menores de edad. Todos tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto. Si el día de mañana decido repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia. Yo pagué mi proporcional; se terminó”.
- “Sos apenas un periodista, no un juez. Vos no podés juzgar lo que hago con mi dinero. Con mi dinero hago lo que quiero; me lo gané legítimamente”.
- “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué. Ya no sé cómo explicárselos. La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”.
- “Prácticamente todo lo que decís es falso [le dijo a uno de los periodistas]. ‘Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni’. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte? Has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit. Bastaba con ir a una fuente seria para decir que el gobierno me estaba apoyando, pero no vas a fuentes serias".
Otras noticias de Manuel Adorni
Tenso descargo de Adorni. Ataques a la prensa, pocas precisiones y una estrategia articulada con Santiago Caputo
"La ignorancia es atrevida". El posteo de Milei tras la conferencia de Adorni en la que habló de sus viajes y su patrimonio
Polémica por los bienes. Adorni dijo que no tiene "nada que esconder" y que solo explicará su patrimonio ante la Justicia
- 1
Dictadura, día cero: la novela gráfica de las primeras horas del gobierno militar, un anticipo del drama que se iniciaba
- 2
La Cámpora hizo del pedido de liberación de Cristina Kirchner su consigna central del 24 de marzo
- 3
Homenaje en París a los desaparecidos de la última dictadura
- 4
Los videos de las clases de Milei y Novelli, “la estafa de los Estados” y las cripto fallidas que apoyaron antes de $LIBRA