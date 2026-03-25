El fuerte cruce entre Malena Galmarini y Lilia Lemoine por un proyecto para cambiarle el nombre al Día de la Memoria

Este martes 24 de marzo se cumplieron 50 años del golpe militar de 1976 y desde el Gobierno y la oposición batallaron por instalar cuál debía ser la interpretación del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La disputa también se trasladó a las redes sociales, donde se enfrentaron la diputada libertaria Lilia Lemoine y la senadora bonaerense Malena Galmarini por un proyecto de ley que busca cambiar el nombre del feriado conmemorativo.

Todo inició tras un posteo en X de la diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt, quien publicó un video en el que adelantó la presentación de la iniciativa en la Cámara baja del Congreso.

Sería gracioso si no fuera porque das vergüenza y lástima. — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) March 24, 2026

Según contó la diputada, el objetivo sería que el 24 de marzo pase a ser llamado oficialmente como 'Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa’. “La forma en que el Estado nombra la historia importa. No hay memoria posible sobre relatos parciales”, indicó la legisladora, en línea con el mensaje que dio el gobierno nacional.

El posteo cobró notoriedad y superó las 221.000 visualizaciones, en un día en que el debate online estuvo cooptado por el significado y el trasfondo del feriado.

Quien se hizo eco de la publicación fue el diputado nacional del Frente Renovador Sebastián Galmarini. “Sería gracioso si no fuera porque das vergüenza y lástima”, le respondió a la legisladora.

La respuesta de Lilia Lemoine a Sebastián Galmarini

Si bien Reichardt no contestó a la provocación, en su lugar lo hizo la diputada oficialista Lilia Lemoine. “Vos sos ‘kuka’. Tu líder está presa por robar. Tu partido está destruido. Tu colega de Tucumán enfrenta un desafuero por extorsión y trata”, le recriminó.

En ese sentido, agregó: “Lo único que les queda es arrancar cables e insultar a las mujeres de LLA... y tienen a Pagano de vocera. Están hechos mierda (sic)”.

El mensaje de Malena Galmarini para Lilia Lemoine

Minutos más tarde, la hermana de Galmarini salió al cruce de la libertaria. “Vos sos lela. Tu líder es un estafador, ¿vos cenaste con Novelli? ¿Tenés alguna llamada o encuentro con Hayden Davis o sos parte de la cuota del 3% de Karina? Ni hablemos de tu amigo Adorno (sic) [Manuel Adorni] que se olvida de declarar cositas!”.

Y cerró: “Nos conduce Sergio Massa que estuvo hoy marchando con el pueblo. Hechos mierda (sic) están ustedes, Li querida!”.

Una hora después, Lemoine replicó: “Tu marido nos dejó al borde de una hiper y empobrecidos. Ya fracasó. ¿Pudiste devolver los muebles? Malena, te contó tu marido que me mandó a ofrecer trabajo en el ’23? No pregunté “cuánto”... dije NO. Porque no soy Canosa. Estoy acá por Javier Milei".