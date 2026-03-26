La esposa de Adorni pidió crédito en un organismo público que, ahora, LLA busca eliminar en la Ciudad

A semanas de que se conociera que la esposa de Manuel Adorni viajó a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial por la Argentina Week, la narrativa libertaria vuelve a enfrentar una contradicción. Es que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, habría comprado una vivienda en Parque Avellaneda con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el mismo organismo que ahora La Libertad Avanza (LLA) busca cerrar como parte de un ajuste que propone en la Ciudad.

Según pudo saber LA NACION, en diciembre de 2008, Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, accedió a un crédito del IVC para comprar un departamento ubicado en Bragado 4747, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. A través del organismo porteño también adquirió una cochera en ese mismo domicilio. La transacción que le permitió acceder al inmueble de 52 metros cuadrados se realizó en el marco de los programas “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” y “Operatoria Acceso Inmediato en Pesos” del organismo porteño.

Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti Instagram Bettina Angeletti

La compra del departamento -de acuerdo a fuentes oficiales- habría tenido un valor total de $104.654,89, financiados en 360 cuotas sociales -es decir, un plan de pago a 30 años- de $474, monto que incluye intereses. La cochera, en tanto, se habría adquirido por un valor total de $4000 financiados también en 360 cuotas de $19,10 con intereses.

En un listado de la cartera de préstamos del IVC publicado en 2015, Angeletti figura como beneficiaria de dos créditos del organismo. El documento da cuenta de un préstamo de 360 cuotas aprobado el 30 de marzo de 2009 por un total de $98.365,44 para la compra de un departamento ubicado en Bragado 4741. También está registrado un préstamo de 360 cuotas aprobado el 5 de mayo de 2009 por $3920,48 para la compra de una cochera en ese mismo edificio.

Documento oficial del Instituto de la Vivienda

Ambos créditos aparecen asociados a “TPYC -Bragado 4741″, siglas que coinciden con el nombre del programa “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” citado por las fuentes consultadas. En planillas del IVC de 2019 y 2020, “TPYC Bragado 4741″ aparece en conjunto con otras alturas de la misma calle: “TPYC BRAGADO 4741/61/63/65″. En tanto, en el despacho 0397/18 de la Legislatura porteña, esas mismas direcciones (4761/63/65) aparecen en tándem -como pertenecientes al mismo complejo habitacional- con la dirección Bragado 4747, informada por las fuentes consultadas.

Angeletti habría cancelado la deuda contraída por el IVC en agosto de 2024, después de que su esposo se incorporara al gobierno nacional como vocero presidencial. Alrededor de seis meses más tarde, el 14 de enero de 2025, Angeletti habría obtenido del Gobierno de la Ciudad la documentación que acreditaba el pago de la hipoteca y la titularidad de su vivienda social.

Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni Instagram Bettina Angeletti

Que la esposa de Adorni utilizara un crédito del IVC para comprar un inmueble tensiona el discurso de LLA, que impulsa la eliminación del organismo bajo el argumento de que no ha logrado brindar “soluciones efectivas para quienes buscan acceder a la vivienda”.

El legislador libertario Nicolás Pakgojz -cercano a Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque violeta en la Legislatura porteña- es el autor del proyecto que busca cerrar el instituto y reasignar sus partidas presupuestarias. La iniciativa fue presentada ante el parlamento local el pasado 16 de marzo y tiene como coautores, entre otros, a la propia Ramírez -que difundió la propuesta en su cuenta de X- y Marcelo Gregorio Ernst, quien asumió su banca como reemplazante de Adorni luego de que el funcionario nacional decidiera permanecer en Casa Rosada.

Eliminar el Instituto de Vivienda (IVC) y modificar la Carta Orgánica del Banco Ciudad



Estas son las dos propuestas que presentamos desde @LLA_CABA para facilitar el acceso al crédito en la Ciudad de Buenos Aires.



Menos burocracia y más oportunidades para que los porteños… pic.twitter.com/P2IgOfc0pK — Nicolas Pakgojz (@nicolaspakgojz) March 16, 2026

“La continuidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), creado por la Ley N° 1.251, constituye un claro ejemplo de un esquema estatal que prioriza el sostenimiento de su propia estructura antes que la eficacia de la política pública que dice ejecutar", dice el proyecto presentado por el partido de Javier Milei.

Según cifras citadas en el texto, la mayor parte del presupuesto se destina a gastos operativos asociados al personal y funcionamiento general del organismo en detrimento de los programas de crédito. La iniciativa detalla que “el programa ‘Créditos Ley 341/964′ registra $4.026 millones (aprox 3,6% del total del IVC) y, dentro de ese programa, los ‘préstamos a largo plazo’ alcanzan apenas $1.045 millones (menos del 1% del total del Instituto)“. Estos últimos corresponden al tipo de crédito tomado por la esposa de Adorni.