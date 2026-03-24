La Cámpora hizo del pedido de liberación de Cristina Kirchner su consigna central del 24 de marzo

En el 50° aniversario del último golpe militar, La Cámpora se movilizó para reivindicar la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia y pedir por la liberación de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en un departamento del barrio de Constitución. La columna de la agrupación pasó por San José 1111 para reivindicar el papel que cumplió la expresidenta en la defensa de los derechos humanos.

La líder del PJ salió al balcón a saludar a sus seguidores en tres oportunidades, mientras en la vereda la militancia vitoreaba por su regreso a la Casa Rosada -pese a que está inhabilitada para ejercer cargos públicos- y reclamar su liberación. Afirmaron que su condena en la Causa Vialidad es arbitraria y apuntaron contra la Justicia.

Cristina Ferandez de Kirchner sale al balcón en su casa de San José 1111 Fabian Marelli

La columna de La Cámpora comenzó a reunirse cerca de las 9 de la mañana, frente al predio de la exESMA. Desde allí, partieron en dirección al microcentro para plegarse a la manifestación central, cuyo epicentro fue la Plaza de Mayo. Allí confluyeron organizaciones de derechos humanos como Abuelas, la agrupación peronista de Axel Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y otros espacios opositores como la Unión Cívica Radical (UCR), entre otros.

“Nos movilizamos como todos los años por la memoria, la verdad y la justicia, pero también nos movilizamos por Cristina Libre porque tenemos a nuestra conductora injustamente presa. Ni olvido ni perdón”, aseguró María, una militante de La Cámpora que decidió sumarse a la marcha. Avanzaba por la Avenida del Libertador junto a los cuatro grupos camporistas que se movilizaban al ritmo de cánticos contra Milei y canciones de la Juventud peronista.

A 50 años del golpe militar de 1976 La Cámpora se reúne en la ESMA y marchan hacia San José 1111, la casa de Cristina Kirchner. Fabián Marelli

En línea con lo expresado por María, la procesión estaba encabezada por letras impresas que formaban la consigna “Cristina Libre”. A ese mensaje, se sumaban otros que reivindican la cifra de 30.000 desaparecidos cuestionada por el presidente Javier Milei y críticas contra la Corte Suprema de Justicia.

“Caminamos por los 30.000″, “Defendemos la Patria” y “Magnetto mafioso. Jueces corruptos”, eran algunas de las frases que se alcanzaban a leer en las pancartas y pasacalles que desfilaron por Núñez y Palermo y, alrededor de seis horas más tarde, por la esquina de San José y Humberto 1°, donde cumple su condena Cristina Kirchner.

La columna, que partió desde la exESMA, se movilizó por la Avenida del Libertador hasta Intendente Bullrich, donde continuó su recorrido por la Avenida Santa Fe hasta Callao. Desde allí, siguieron hasta el domicilio de Constitución. Estaban escoltados por efectivos motorizados de la Policía de la Ciudad además de integrantes de la agrupación partidaria “motokeros con Cristina”. El tránsito mano al microcentro porteño quedó interrumpido en su totalidad a medida que avanzaba la columna, que se extendía por al menos siete cuadras.

Máximo Kirchner en la columna de La Cámpora en la marcha por el 50° aniversario del último golpe de estado. Fabián Marelli

Entre los militantes y dirigentes que se acercaron a la casa de la exmandataria se encontraba su hijo Máximo Kirchner. Al divisarlo entre la multitud, la titular del PJ le tiró un beso a la distancia antes de que continuara su recorrido a la Plaza de Mayo.

El breve intercambio ocurrió durante la tercera salida de Cristina Kirchner al balcón, cuando permaneció más de una hora de pie saludando a los simpatizantes que se agolpaban en la entrada de su edificio y habían cortado la circulación.

El saludo entre Máximo y Cristina Kirchner

“Desde 2004 se tomaron decisiones en materia de Derechos Humanos y se consolidó una sociedad diferente y este Gobierno va del reconocimiento a la reivindicación sobre todo en las ideas económicas. Apuesta a la deshumanización de las personas, este es un Presidente que no ha dejado a ningún argentino sin agredir”, aseguró Máximo Kirchner antes de que la columna que encabezaba arribara a San José 1111.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón a la militancia que se congregó en San José 1111 por el 50° aniversario del último golpe de estado Fabian Marelli

En la misma línea se expresó, la diputada nacional Julia Strada, quien también participó de la movilización desde la exESMA al microcentro porteño y apuntó contra la narrativa que sostiene el líder de La Libertad Avanza respecto del último golpe militar. “Que Milei decida combatir la política de derechos humanos y discuta las cosas que pasaron me parece que es un daño a la democracia muy grande”, dijo a LA NACION en referencia al video que compartió la Casa Rosada por la “memoria completa”.

Además de Máximo Kirchner y Strada, también marcharon en la columna de La Cámpora la exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza; el diputado nacional y dirigente social Juan Grabois; y el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros.

Marcha 24 De Marzo2

“Recibimos un legado que tenemos que transmitir, un legado de las Abuelas que es el legado del Nunca Más. Nunca más el terrorismo de Estado, que no tiene ninguna justificación. Nunca más la desaparición de personas, nunca más la apropiación de bebés y el robo de la identidad. Y nosotros tenemos la obligación de transmitir eso a la nueva generación”, explicó Grabois en diálogo con este medio.

La columna de La Cámpora llegó al domicilio de Cristina Kirchner alrededor de las 15.30. Para entonces, la esquina de San José y Humberto 1° ya estaba atestada de militantes y seguidores de la expresidenta. La titular del PJ salió dos veces a saludarlos desde su balcón, aunque ambas apariciones apenas duraron poco más de cinco minutos. Fue recién cuando arribó el grueso de la agrupación kirchnerista que la titular del PJ que la exmandataria hizo su aparición más extensa, aunque no dedicó palabras a la militancia como acostumbraba a hacer cuando apenas comenzaba su arresto domiciliario.

El intercambio con sus seguidores se limitó a saludos a la distancia, besos y sonrisas. Cuando la Juventud peronista irrumpió frente a su casa, la expresidenta bailó brevemente y cantó algunos versos de la canción característica de la agrupación. Mientras tanto, la militancia buscaba el mejor ángulo para tomarse fotos con la expresidenta y gritaba al unísono “vamos a volver” en medio del desfile de pancartas y banderas que duró casi dos horas y terminó frente a Casa Rosada.