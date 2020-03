La hija de Cristina Fernández de Kirchner volvió de Cuba y aseguró estar "buscando la forma de no sentirme extranjera". Crédito: Instagram

En las útimas horas, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner , arribó a la Argentina junto a su hija Florencia Kirchner en un vuelo proveniente de La Habana, Cuba. La expresidenta arribó a las 22.55 hs del domingo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en el vuelo 360 de la empresa Cubana de Aviación, luego de permanecer una semana en la isla acompañando a Florencia en los preparativos de retorno al país. En sus primeras horas en Buenos Aires, su hija dedicó una publicación a relatar cómo lleva su regreso al país. "Estoy buscando la forma de no sentirme extranjera", manifestó en su cuenta de Instagram.

"Antes de irnos nos dieron El Granma, histórico diario cubano resaltando el agradecimiento de mi madre", comenzó Florencia, en un breve texto que acompañó una foto de una aparición que ella y su madre tuvieron en el diario oficialista cubano. "Yo digo Gracias una vez más y otra, y muchas, hasta que se me seque la lengua", escribió. De esa forma, comenzó su relato acerca de sus primera horas de vuelta en su casa, después de pasar un año en la isla centroamericana en que se sometió a un tratamiento médico.

"Si ahora estoy rara, viendo mi casa después de un año, con H que me ayuda a acomodar mis cosas, buscando la forma para dejar de sentirme extranjera, es por haber estado ahí. Para estar en cualquier otro lado yo tuve que haber estado ahí. H me pregunta ¿Te vas de vuelta?", escribió la hija de Fernández de Kirchner, reconstruyendo un diálogo que tuvo con su hija Helena. "No mi amor, no me voy de vuelta ¿no ves que estamos desarmando las cosas? (Aunque claro, a Cuba, desde la primera vez que la vi, siempre vuelvo)", finalizó.

Florencia Kirchner llegó a Cuba en febrero del 2019 para hacer un curso de guión cinematográfico pero, durante su estadía pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud a raíz de un trastorno de estrés postraumático, de acuerdo a lo informado por su madre y sus abogados ante la Justicia.