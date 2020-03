Florencia Kirchner reveló el curioso reclamo que le hizo su hija Helena

La hija de la vicerpresidenta contó en redes lo que le pidió su hija Helena. Fuente: Archivo

Esta semana, Florencia Kirchner regresó de Cuba a la Argentina acompañada de su madre, Cristina Fernández de Kirchner , y manifestó estar intentando no sentirse "extranjera" en su propio país .

En su cuenta de Instagram, la hija de la vicepresidenta comparó su internación en la isla caribeña con la cuarentena y contó cómo fueron las primeras horas junto a Helena , la hija que tuvo con Camilo Vaca Narvaja . Entre reflexiones, Florencia relató que su pequeña le hizo un particular pedido: "Quiero otra hija, pelotuda", fue el reclamo.

En una captura que la joven compartió en Instagram, se ve un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Florencia y otra persona. "Helena me acaba de decir: 'Quiero otra hija pelotuda' ¡Eso! ¿Y vos me decís que te querés abrir un canal de YouTube? Necesito que todos volvamos a cuando estaba en el hospital y me traían ideas pacificas, por favor", le escribió la hija de Néstor Kirchner a uno de sus contactos. "Jajaajaj, cómo otra hija, me estallo", le respondieron.

Además de la captura, la publicación incluyó una selfie suya frente a un espejo y un extenso texto. "Autoficción (qué definición horrible) de la noche de ayer. No entendía si lo que tenía puesto era ropa o un pijama, por lo que me fui a sacar una foto y tomé noción que todavía no había lavado el espejo. Pero le tiré un filtro blanco y negro a la imagen porque me gustaba como salía el pelo (todo desastroso) y se la mandé a Z", comenzó la hija de la vicepresidenta. "Después de eso, salgo de la habitación y Helena me grita: ¡Quiero otra hija, pelotuda! (hija pidiendo hijas, hija diciendo pelotuda) Fa me mandó mensajes con delirio de Youtuber", continuó.

Luego, la hermana de Máximo Kirchner reflexionó sobre la posibilidad de tener una casa para pasar la cuarentena. "Venimos de cuatro años de tierra arrasada (como se titula la película) Hay gran parte de la población que no lo puede llevar así, de esta forma que abunda en las redes. El chiste del encierro y el perreo frente a la cámara les queda lejos, muy lejos. Nosotros, los que tuvimos la suerte como punto de partida, tenemos una doble responsabilidad", escribió.

Luego, detalló una serie de recomendaciones para atravesar la cuarentena. "No vayas 15 veces a supermercado, ni veinte a sacar al perro. Y cuando esto se calme, amplia, como me gusta escribir, voy a juntarles letras sobre gente que está todo el año encerrada: l0s loc0s y l0s enfermos", sostuvo.

Después, compartió su situación de encierro en Cuba durante la cuarentena: "Como me pasó a mí: seis meses sin pisar la calle, pero rodeada de cristal. Me inflo en rabia porque están ellos, los que nadie quiere mirar. Silenciada existencia bajo luces blancas y beso al colchón. Anhelo también recitales en vivo para ellos. Les aseguro que pueden sentirse más movilizados por la música que cualquier cuerdo".

Por último, Florencia apuntó: "No voy nunca contra la risa. Menos contra el drama. Usen, usemos. No perdamos de vista el humor ni el pensamiento dramático (¿se puede sin reír?) pero no se olviden: existen otros todo el año. Y ya sé, ya sé, nadie estaba preparado para esta pandemia tan epifánica como el cuerpo emergente de la lámpara, pero es hora de que aprendan a estar preparados para los que no son como ustedes. Uno se puede hacer nacer la empatía. Y cuando se pueda salir, quizás, queramos hacer cosas mejores, ver a otros más de cerca, y no leer solo en cuarentena". La guionista cerró su publicación con una recomendación: "Quedate en casa, sos responsable".