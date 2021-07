Florencio Randazzo, contra los gremios docentes: “Estamos haciendo un daño irreparable”

Mientras los frentes definen candidatos, el exministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo , lanzó su espacio Vamos con Vos y se diferenció del kirchnerismo y Juntos por el Cambio. En este contexto, el candidato dialogó con LN+, dio un panorama sobre su dirección política y, entre otras cuestiones, condenó la conducta de algunos gremios docentes. “Estamos haciendo un daño irreparable”, aseveró.

“Tenemos que terminar con los paros en las escuelas”, sostuvo Randazzo, y continuó: “Hemos desvalorizado la escuela pública; tenemos que discutir el tema salarial con los docentes adentro del aula, porque ya tenemos una migración muy fuerte de la escuela pública”.

Y enfatizó: “Se deja a los más humildes en dificultades para conseguir trabajo”.

En este contexto, Randazzo destacó que -de conseguir un escaño en el Congreso de la Nación- presentaría un proyecto de reforma laboral “que permita que los que están fuera de la formalidad”.

“Hay que salir de los planes, hay que ser audaz para gobernar”, dijo, y remarcó: “Tenemos que tomar esa masa de recursos y destinarla a las pequeñas y medianas empresas, tal vez subsidiando parte del salario para que esa persona tenga la dignidad de tener un trabajo, se capacite, se forme”.

Ante estas definiciones, Randazzo fue consultado por cómo se alcanzaría la eliminación de planes sociales. “Se podría cruzar los datos de los planes con la demanda del mercado laboral de 500 mil pymes”, sugirió, y continuó: “Por supuesto, tomar un trabajador no debería ser un problema. Tenemos un sistema corporativo sindical que impide un empleador y una PYME no quiera tomar una persona porque es un dolor de cabeza”.

Su último encuentro con Cristina

Randazzo, quien reiteró su diferenciación con kirchnerismo, espacio que integró como ministro del gobierno de Cristina Kirchner. El aspirante a diputado nacional confesó que desde 2017 no ve a la vicepresidenta de la Nación, cuando se le ofreció una candidatura.

“La última vez que la vi a Cristina [Kirchner] fue en 2017, cuando me ofreció ser diputado nacional”, dijo, y precisó: “La visión que tienen con respecto a los problemas que tiene la Argentina es absolutamente diferente a la que tengo yo, entonces no puedo participar de un espacio político en el cual no comparto cuáles deben ser las soluciones”.

