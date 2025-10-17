Forcejeos y tensión en la Agencia de Discapacidad en una protesta contra los recortes del gobierno de Milei

Una tensa situación se produjo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) este viernes antes del mediodía, cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza al edificio para reclamar por el aumento de las prestaciones y la instrumentación de la ley de emergencia, que el Congreso ratificó y el gobierno de Javier Milei todavía no puso en marcha.

Al hall de la dependencia -que está bajo la órbita del Ministerio de Salud e intervenida después del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la agencia- ingresaron decenas de personas con críticas a los recortes y a los funcionarios nacionales.

Protesta y tensión en la ANDIS

Antes del mediodía, autoridades de centros de atención, profesionales y familiares de personas con discapacidad rodearon el ingreso de la dependencia, en Dragones al 2200. Eran unas 200 personas. Denunciaban que viven una situación “desesperante”.

Los impulsores de la protesta quedaron cara a cara con la seguridad del complejo y algunos manifestantes promovieron la ocupación del lugar. Antes, hubo diferencias internas entre los miembros de la movilización, después de que se abrió una ronda de mociones para debatir sobre los pasos a seguir, en la que no hubo acuerdo.

“Es momento de llevar a cabo un cese de actividades por tiempo indeterminado hasta que se implemente la ley en un cien por ciento. O hay ley o no seguimos”, exigió una mujer que tomó el megáfono. Otro referente advirtió que “no se pueden cerrar todas las instituciones de un día para otro” y llamó a implementar “un plan de lucha escalonado”.

“No es momento de buscar soluciones medias, esto lleva meses. Todas las semanas salimos a la calle, tenemos que ir a fondo porque a este gobierno no le importa nada”, respondió un transportista entre los presentes. “Hay que ir a la Justicia”, respondió otro, mientras que una mujer agregó: “La plata sigue siendo la misma, es una vergüenza. Dejemos de dar vuelta y ordenemos esto hoy”.

La protesta congregó a miembros nucleados en la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) y a los de la Asociación Civil del Desarrollo Para la Educación Integral (Addei), entre otras cámaras de profesionales y trabajadores del área. El clima entre los manifestantes era de bronca y hastío.

Según información de la Policía de la Ciudad, que actuó en un primer momento, los manifestantes ingresaron al edificio “por la fuerza” después de que los representantes de la agencia se negaran a recibir un petitorio.

Los oficiales porteños estaban en el lugar -según fuentes oficiales- en forma de consigna por la marcha del Día de la Lealtad peronista organizada para esta tarde y entonces accionaron ante la irrupción del grupo en el lugar.

Manifestantes en la Andis Nicolás Suárez - Nicolás Suárez

Tras momentos de tensión, desalojaron a los manifestantes del edificio y dieron intervención a las fuerzas federales, informaron.

Mientras tanto, en el gobierno nacional dijeron a LA NACION que el grupo estaba conformado por prestadores y organizaciones de prestadores.

“El jueves se había convocado a una reunión del Directorio de Discapacidad y se canceló porque las organizaciones decidieron adelantar la manifestación”, dijeron.

Informe de Manuel Casado