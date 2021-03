Formosa: el Presidente respaldó en público a Insfrán, pero en privado le exigió cambios

Gildo Insfrán peregrinó ayer por distintos despachos, aprovechó encuentros casuales y forzó diálogos con funcionarios algo incómodos hasta que consiguió lo que buscaba: un mano a mano con el presidente Alberto Fernández para “explicarle” su visión de la crisis política que atraviesa Formosa, luego de su decisión de regresar a la fase 1 de control de la pandemia por el coronavirus y la violenta represión a quienes protestaron contra esa medida. Pero ni la forma ni los modos fueron los que esperaba: según fuentes cercanas al primer mandatario, ni el Presidente ni su ministro del Interior, Eduardo de Pedro, lo recibieron, y solo tuvieron con él charlas telefónicas, en las que le pidieron “cambios” y hasta sobrevolaron la posibilidad de una intervención federal a la provincia. Tras el respaldo público del Presidente durante el acto por el Día de la Mujer vinieron las advertencias en privado.

“Se llevó solo la foto”, contaron a LA NACION desde Balcarce 50 en relación a la calurosa palmada que Fernández dio a Insfrán durante la firma del compromiso federal con las políticas de género, ayer en el Museo de la Casa Rosada. Durante la charla telefónica, por caso, De Pedro le recordó a Insfrán casos como la muerte de María Soledad Morales, que determinó la caída del clan Saadi en Catamarca, o la intervención a Santiago del Estero, decretada en 2003 por Néstor Kirchner luego del doble crimen de La Dársena en esa provincia. “Le pidieron cambios en el gabinete”, afirmaron las fuentes oficiales con acceso a las charlas con el gobernador, quien a través de sus funcionarios viene sugiriendo la posibilidad de encontrar “diálogo” con los comerciantes, que protestan por un nuevo cierre de actividades decretado por su gobierno ante el aumento de contagios del coronavirus.

Desde la Casa Rosada entienden que, en el actual escenario, Insfrán parece quedarse también sin el apoyo de sus gobernadores vecinos. “Nadie quiere quedar pegado”, afirmó otra fuente oficial. Como afirmó LA NACION, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es uno de los más preocupados por la virtual extensión del “efecto Formosa” en otras provincias del norte argentino.

En el escenario mediático, los argumentos que le dio el gobernador parecieron convencer a Fernández de defenderlo abiertamente en público en la entrevista que concedió a C5N por la noche. “Lo que se está descuidando en el análisis es la situación de Formosa. Formosa no está igual que Buenos Aires. Formosa está pegada a un país, que es Paraguay, que está viviendo un rebrote, una escalada impresionante”, dijo el Presidente.

La defensa de Alberto Fernández a Gildo Insfrán

Aunque explicitó que “de ningún modo” avala “la violencia institucional”, en referencia a la represión policial a la protesta del viernes en la capital provincial, reprodujo las explicaciones de Insfrán sobre esa actuación de la fuerza de seguridad: “Lo que creo es que el método no es ni la manifestación violenta ni la represión del Estado. El gobernador me dijo que la actitud de los manifestantes fue particularmente violenta. Que quisieron entrar en la casa de gobierno, quisieron incendiarla”. Según él, Insfrán -en el cargo desde 1995- “comparte la visión” contraria a la violencia institucional, a pesar de que no tomó ninguna medida contra quienes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos y detuvieron gente durante las protestas.

Más allá de la crítica a la violencia de las fuerzas de seguridad, Fernández tomó como explicación la situación de Paraguay. “Los datos son para preocuparse. Virtualmente hoy Formosa tiene una frontera seca porque el río está con muy poca agua. La tarea del contrabandista no cesa. El contrabandista traspasa cigarrillos y también el virus. Y eso no se está viendo en el análisis. Además, la cantidad de vacunas que llegan a Formosa tampoco son tantas”, dijo el Presidente.

La protesta contra las medidas contra el coronavirus en Formosa Twitter

“Cuando lo escucha explicar esto al gobernador de Formosa entiende el por qué de exigir el aislamiento. Es el único remedio que encuentra. Viendo que del otro lado del río el problema está mucho más que grave. Estando Paraguay de la forma en que está hay que tener muchos cuidados. Si uno escucha todos estos argumentos, lo que el gobernador dice tiene algún asidero”, lo defendió Fernández.

“Lo que pido a todos los formoseños es recuperar la paz social. En todo caso discutir a ver si esto debe extenderse en el tiempo. El gobernador entiende que debe extenderse en el tiempo la fase 1, en todo caso debemos ver qué tipo de auxilio se puede ofrecer a los comerciantes”, dijo Fernández, en una réplica de las “soluciones” que le pidió por privado.

Eso sí: el Presidente coincidió con Insfrán en fustigar a la oposición por intentar sacar rédito del escándalo. “No tengo dudas de que la oposición lo está aprovechando. En todo caso habla de la condición humana de esos dirigentes. Hay cosas en las que no hay que hacer política. Y esta es una de ellas”, afirmó, con el pensamiento puesto en las actividades de la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y otros referentes opositores en la provincia norteña.

Conforme a los criterios de Más información