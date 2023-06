Franco Rinaldi criticó a “Wado” De Pedro: “Está aprovechando la situación”

escuchar

El precandidato a primer diputado en la lista de legisladores porteños de Pro, Franco Rinaldi, consideró que el ministro del Interior, Eduardo de “Wado” de Pedro, está haciendo un ”uso político” a partir de la discriminación que él recibió por parte de Lucas Luna, un dirigente de La Libertad Avanza. De Pedro se solidarizó con Rinaldi, pero el dirigente opositor lo tildó de oportunista.

“Creo que está aprovechando políticamente la situación, no tengo un corporativismo con las personas con discapacidad.. Las personas no deben ser elegidas por su condición sexual o discapacidad., la gente deberá querer votarme a mí independientemente de mi patología, estoy en contra de recoger el guante. Le mando un abrazo a Wado y le digo no hagamos aprovechamiento político”, sostuvo Rinaldi en declaraciones a LN+.

Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros. pic.twitter.com/xAMy6iVn2c — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 27, 2023

Noticia en desarrollo

LA NACION