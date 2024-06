Francos aseguró que el Gobierno no podrá pagar la reforma jubilatoria y habló de Sturzenegger

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este jueves que el Gobierno no podrá pagar la reforma jubilatoria si se aprueba en el Congreso porque dijo que “no tiene los recursos”. También -tal como lo había anticipado en LN+- ratificó más recortes en el gasto público en caso de que el presidente Javier Milei no pueda vetarla. Por otro lado, dijo que el asesor Federico Sturzenegger aún no está confirmado en el Gabinete.

Sobre la ley de movilidad jubilatoria que obtuvo media sanción en Diputados, en diálogo con Radio Continental, Francos sumó: “La ley tendrá que seguir su curso al Senado y ver si se aprueba. Si eso sucede, será vetada como anticipó el Presidente”. Asimismo, tal como anticipó el jueves por la tarde en LN+, el funcionario ratificó más recortes si Milei no puede suspender la reforma -está imposibilitado a hacerlo si ambas Cámaras consiguen los 2/3-: “El Gobierno no puede pagar ese costo porque no tiene los recursos. Es imposible afrontar ese costo. Después habrá que ver el proceso que sigue, si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos, el Presidente tendrá que recortar en otros lados porque se debe mantener el equilibrio fiscal”.

El jueves por la tarde en LN+, el jefe de Gabinete había advertido sobre la reforma jubilatoria. “El Gobierno tiene claro que esto no va a impactar en el déficit cero. Claramente lo que vamos a hacer es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”, dijo entonces.

Con respecto al posible desembarco del asesor Federico Sturzenegger en un nuevo ministerio de transformación del Estado y desregulación económica, este jueves Francos no confirmó su designación. “Como señaló el Presidente, se está pensando en un ministerio que se dedique a lo que es la desregulación económica y transformación, Milei había pensado en Sturzenegger para que se encargue de esa área”, sostuvo, pero advirtió: “No tengo claro si eso está confirmado o no”.

Tras ello, se explayó sobre el rol de la Jefatura de Gabinete: “Es cierto que [Jefatura] tenía concentrados una cantidad enorme de temas, mi intención es sacarlas de la jefatura porque tiene que ser de coordinación, no puede realizar la gestión de tantos temas. Tengo que coordinar los ministerios”.

Federico Sturzenegger. Ricardo Pristupluk

También adelantó que “no se está pensando” en la creación de otro ministerio para descomprimir las tareas de Capital Humano: “Milei tiene una idea sobre el sentido del ministerio. Por el momento no se está pensando en ese tema”.

En otro tramo de la entrevista, Francos dijo que la Ley Bases podría aprobarse “en los próximos 20 o 30 días”, teniendo en cuenta que deberá volver a la Cámara de Diputados para avalar las modificaciones que realizó el Senado. “El Congreso decidirá. Tengo la expectativa de que Milei pueda tener su primera ley en estos seis meses”, dijo.

Luego de que el Gobierno detectara miles de pensiones por invalidez que, según denunció, “no reunían los requisitos mínimos para ser otorgadas”, Francos indicó: “Hicimos un análisis de 3000 casos al azar y demostró que el 80% no cumplía con los requisitos. Fue actuado con características delictivas. Es una defraudación al Estado. Y hubo cómplices entre los punteros que la repartían. Las pensiones por invalidez significan 3000 millones de dólares anuales”.

Además, aseguró que ese dinero podría financiar la nueva reforma jubilatoria: “Con esos 33 millones se podría cubrir ese 8% que aprobaron los diputados. Han manejado irresponsablemente el Estado por 20 años. Estamos pensando un reempadronamiento de las pensiones porque no se puede pagar a quien no tiene derecho”.

Al ser consultado sobre la polémica por la retención de alimentos en galpones -que loa Justicia ordenó repartir-, Francos sostuvo que la mercadería no está vencida. “Los alimentos son para situaciones de emergencia. Aquí hubo una denuncia sobre alimentos en dos galpones y [el dirigente social Juan] Grabois dijo que esos alimentos debían distribuirse en los comedores y finalmente la Justicia hizo lugar a eso. Se decía que los alimentos estaban vencidos y no había ningún alimento vencido. La primera fecha de vencimiento es agosto. La política del Gobierno no es distribuir comida sino que la ayuda llegue directamente con las tarjetas sin intermediación”, argumentó el funcionario.

Finalmente, se le preguntó si los aumentos en las tarifas tuvieron impacto en la inflación de mayo y si eso podría terminar con la sostenida baja en el índice. “Se ha resuelto que las tarifas de energía se acerquen al costo real. Eso genera mejores ingresos a las compañías y evita el despilfarro del consumo. Va a tener un impacto en la inflación pero va a bajar el consumo”, adelantó.

Y cerró: “Bajar la inflación es un compromiso que se hizo en campaña. El Estado viene regulando para que a la gente no se le junten todos [los aumentos]. Estamos esperando la reactivación de la economía. Ojalá se hubiese aprobado la Ley Bases en los primeros tres meses, pero no pasó. La gente mira esto con esperanza. Quieren que eliminemos gastos del Estado, el déficit y la inflación. Eso ha generado una especie de cambio cultural”.

LA NACION