El Gobierno ratifica el ingreso de Sturzenegger pero afirma: “Todavía no está definida la posición”

Activo desde el inicio de la gestión libertaria como colaborador en las reformas que pretende impulsar el presidente Javier Milei, el economista Federico Sturzenegger se incorporará al Gabinete nacional, según el mismo mandatario dejó trascender el jueves y en un concepto que ratificó este viernes por la mañana su vocero, Manuel Adorni. Además de tildarlo como un “número uno”, el portavoz alegó que el desembarco del exmacrista también se vincula a ese trabajo de asesoría que ahora realiza, aunque aclaró que todavía no está definida el área que tendrá dentro de las filas del Gobierno.

“Todo el mundo sabe lo que significa Federico Sturzenegger, que ha colaborado muchísimo con este gobierno, viene colaborando con las ideas de la libertad, con el desarrollar cuestiones que hacen a un Estado más moderno, con menos regulaciones. Y además porque de por sí carga sobre sus espaldas con un valor incalculable que tiene él, porque tiene mucho para dar. Así que es razonable que el Presidente lo quiera incorporar a su Gabinete. Por supuesto que no está definido todavía cuál va a ser la posición que ocupe ”, comentó Adorni en su tradicional conferencia de prensa.

Convencido de que es un ladero “absolutamente fantástico” de esta gestión, el vocero presidencial señaló también sobre Sturzenegger: “Más allá del valor natural que tiene por su conocimiento y ser uno de los número uno, ha colaborado mucho en virtud de las reformas que estamos haciendo, en las que intentamos hacer y en las que vamos a hacer. Sus gestiones anteriores, viciadas por la política, no le permitieron los honores que le hubiesen correspondido. Si el presidente Milei lo va a sumar a su Gabinete, tal como lo mencionó anoche, efectivamente es porque es un número uno y por lo que piensa de cualquier funcionario que suma: que es el mejor para el lugar que le tiene designado”.

Antes, durante la gestión macrista, Sturzenegger fue diputado nacional dos años y después pasó a presidente del Banco Central. Fuertemente criticado por el kirchnerismo, el economista bajó el perfil durante el gobierno de Alberto Fernández y volvió a escena cuando apoyó la campaña de Patricia Bullrich a presidenta. Luego se plegó a los libertarios y colaboró con proyectos que había preparado para la actual ministra de Seguridad y nuevos.

En tanto Milei, que suele elogiar a su asesor, anoche sorprendió. “Si sale la Ley Bases terminamos la primera parte de la gestión, vamos a la segunda, entra Sturzenegger como ministro”, puso como ejemplo para marcar que todo su Gabinete estará en revisión cuando termine el tratamiento legislativo del primer proyecto legislativo de su administración. Esto en medio de los fuertes rumores de que su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se podría quedar afuera de la Casa Rosada.

Mientras, el vocero presidencial convocó a que mañana la ciudanía participe en Córdoba de los festejos del 25 de Mayo que encabezará el Presidente y dijo que no consideran un fracaso no haber podido firmar en esa ciudad el Pacto de Mayo que Milei prometió durante la asamblea legislativa, ya que no hubo avances todavía en el Congreso. Comentó también que están “atentos” al avance de la protesta del gremio público ATE, desde donde aseguraron que bloquearán el aeropuerto para impedir la llegada del líder libertario, a quien le reclaman por las bajas en las filas públicas.

Por otra parte, Adorni hizo una aclaración al respecto del documento revelado por el diario El País de España, del embajador argentino en aquel país, Roberto Bosch, que indicaba que la visita de Milei era “privada”, pese a que en el Gobierno mencionaron públicamente al viaje como “de Estado” y fue costeado con las arcas públicas.

“El documento data del 30 de abril, todavía no estaba cerrada la agenda. Además, en temas diplomáticos, protocolares, la Cancillería tiene diferentes definiciones establecidas. Las clasificaciones pueden ser: visita de Estado, cuando el Presidente tiene audiencias con los tres poderes; visita oficial, cuando tiene audiencia con algún poder, fundamentalmente el Poder Ejecutivo; visita privada, cuando no hay audiencias oficiales sino encuentros con empresarios, académicos, referentes culturales; visita de trabajo, para una reunión puntual con otro presidente; y visita particular, por turismo o cuestiones médicas, por ejemplo”, enumeró.

Entonces, respaldó a Bosch: “Es absolutamente correcto que la Embajada Argentina en España haya definido el viaje como ‘visita privada’ porque es cuando no hay audiencias oficiales. No se va a desplazar al embajador”.

En cuanto a lo económico, Adorni reiteró que la suba del dólar blue no impactará en los precios y que el Gobierno no intervendrá. “Cuando tenés una situación monetaria y fiscal bajo control como ahora, no tenés el pase a precios que estaba surgiendo en octubre del año pasado”, comentó.

